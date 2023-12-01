"Переломный момент": оккупанты уже спрогнозировали, когда ВСУ начнут штурм Донецка (карта)

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что в Донецке царит паника из-за разговоров между бойцами ВС РФ. Вражеские армейцы уже сомневаются, что удержат оборону.

Российские захватчики готовятся к тому, что Силы обороны уже зимой начнут штурмовать временно оккупированный Донецк. Об этом в эфире телемарафона 1 декабря заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Они ждут, что в ближайшее время будет какой-то переломный момент и им все же не удержать тот условный успех, который они имели на Авдеевском направлении", — сказал он.

Глава ГВА рассказал, что из Донецка начали массово выезжать гражданские люди. На этот шаг их наталкивают разговоры оккупантов о том, что они могут не удержать оборону и рискуют встретиться с ВСУ под Донецком еще до весны.

"И люди это видят — действительно есть паника", — передал Барабаш.

По его словам таксисты из Харцызска и Макеевки уже отказываются ехать в Донецк.

Харцызск, Макеевка и Донецк на карте боевых действий Фото: Deep State

Ситуация на Авдеевском направлении

Глава горадминистрации рассказал, что в последние несколько дней давление под Авдеевкой "ощутимо усилилось". В частности, ВС РФ увеличили количество атак и штурмов.

"Действительно, ситуация непростая и вряд ли в ближайшее время станет легче", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Барабаша, темпы эвакуации местного населения из Авдеевки наоборот замедляются. В последнее время количество желающих уехать уменьшилось вдвое. По состоянию на утро 1 декабря в городе остаются 1308 человек.

Комментарий Виталия Барабаша

Напомним, 1 декабря в командовании Сил специальных операций ВСУ рассказали, что украинские снайперы отработали по 15 оккупантам за час. Успешная "охота" защитников состоялась под Авдеевкой.

В ISW проинформировали, что оккупанты сталкиваются с проблемами в закупке и применении беспилотников из-за бюрократии. Российские чиновники не слишком заинтересованы в том, чтобы вычитывать заявки и оформлять необходимые документы для военных.