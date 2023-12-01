Напряженность в обществе растет: все больше россиян недовольны вторжением РФ в Украину, — ISW

По данным экспертов, рост преступности, злоупотребление алкоголем, инфляция и высокие цены на потребительские товары также способствуют росту социальной напряженности, и многие из этих факторов, вероятно, усугубляются продолжающейся войной РФ в Украине.

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Война России в Украине привела к возникновению новых социальных противоречий и обострению уже существующих внутри страны, которые остаются весьма заметными в российском информационном пространстве, несмотря на продолжающиеся усилия Кремля по цензуре. Об этом говорится в отчете института изучения войны (ISW) за 1 декабря.

Как говорится в источнике, родственники мобилизованных военнослужащих продолжают подавать жалобы и призывы о помощи мобилизованным, несмотря на сообщения о попытках цензуры со стороны России.

29 ноября российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году россияне направили в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан более 180 000 жалоб по вопросам, касающимся Министерства обороны (МО).

Большинство этих жалоб, как сообщают эксперты , касаются выплат военнослужащим, мобилизационного статуса, пропавших без вести и плохого медицинского обслуживания.

Кремль также использует недавнюю этническую напряженность в России для поддержки мер по наращиванию сил и обращения к российским ультранационалистам, создавая цикл, который держит эту напряженность на переднем плане ультранационалистического диалога.

Кроме того, Главное управление военной разведки Украины сообщило, что из-за войны в Украине в России, особенно на западе страны, растет протестная активность и социальная напряженность и что высшие эшелоны российского руководства обсуждают эту напряженность. ГУР отметило, что рост преступности, злоупотребление алкоголем, инфляция и высокие цены на потребительские товары также способствуют росту социальной напряженности, и многие из этих факторов, вероятно, усугубляются продолжающейся войной России в Украине.

Кремлю постоянно не удается настроить российское общество на военный лад, чтобы поддержать военные действия России, и изменение результатов опросов и усиление социальной напряженности указывают на то, что эта неудача оказывает ощутимое влияние на российское общество в преддверии президентских выборов 2024 года.

Напряженность в российском обществе может повлиять на результат выборов президента

В Кремле испытывают беспокойство по поводу того, как изменение восприятия россиян в отношении военных событий может сказаться на итогах предстоящих президентских выборов. В связи с этим принимаются меры, чтобы поддержка президента РФ Владимира Путина в избирательном смысле не зависела исключительно от успехов на военном поле.

По последним данным стало известно, что количество граждан РФ, выражающих полную поддержку войне в Украине, уменьшилось примерно вдвое с февраля 2023 года. Более того, отмечается, что большее число россиян высказывают поддержку выводу российских войск из Украины, чем тех, кто не поддерживает данный шаг.

В ISW указывают: война россии в Украине создала внутри России новую социальную напряженность и обострила существующую, которая остается очень заметной в российском информационном пространстве, несмотря на постоянные усилия кремлевской цензуры.

Согласно мнению аналитиков, Кремль, возможно, выражает беспокойство относительно влияния изменения восприятия россиянами войны в Украине на результаты предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года. В связи с этим предпринимаются шаги с тем, чтобы реальная избирательная поддержка президента России Владимира Путина не зависела исключительно от успехов россиян на военном поле.

По сообщениям, Путин сосредоточит свою президентскую кампанию на якобы внутренней стабильности в россии и усилении критики Запада вместо того, чтобы сосредоточиться на войне.

Напомним, что 30 ноября в ГУР сообщили, что на территории Российской Федерации продолжает расти социальное напряжение и связано это непосредственно с войной, которую начал президент Владимир Путин.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в РФ возможна тотальная мобилизация после выборов президента в 2024 году. По его мнению, президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года станут "знаковой датой" для Кремля, после которой возможна тотальная мобилизация граждан.