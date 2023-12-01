Сбежал только один оккупант: танки и пехота россиян пытались прорвать позиции 14 бригады (видео)

Волынская бригада сумела остановить штурм, который захватчики организовали с помощью танков и большого количества пехоты.

Украинские защитники уничтожили штурмовую группу оккупантов. В Facebook 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого сообщила подробности.

На опубликованном видео можно увидеть, что сначала бойцы ликвидировали первый танк. Впоследствии был уничтожен второй.

Российская пехота также пыталась пройти дальше, скрываясь среди деревьев, но украинские воины зафиксировали их передвижение. Впоследствии благодаря артиллерии захватчиков уничтожили. Остался только один оккупант, который бросился наутек.

"Вражеские танки сожжены, вражеская пехота уничтожена! Такой итог сегодняшнего дня у Княжеских воинов...", — говорится в заметке защитников.

14 бригада ВСУ на фронте

Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого 24 ноября ликвидировали российскую технику и личный состав оккупантов. Бойцы показали, как уничтожили миномет 120-мм калибра. Уничтожено было и БМП с пехотой и танк, КАМАЗ и автомобиль.

16 ноября подразделение сумело остановить наступление российской тяжелой бронетехники. Бойцы волынской бригады применили ПТРК Javelin и поразили первую БМП, а другая — наехала на мину. Экипаж вражеского танка, увидев это, пытался убежать.

Также 6 ноября 14 бригада ВСУ остановила наступление танков РФ. Первая БМ была остановлена. Далее бойцы попали и в другую бронетехнику.

Напомним, бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины 8 ноября ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Это произошло на Купянском направлении. Волонтер Сергей Стерненко отметил, что стоимость такого ЗРК стартует от 24 миллионов долларов — более 900 миллионов гривен.