"Повербанки надо достать, генераторы — зарядить": зима будет тяжелой, — ГУР (видео)

Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что ракетные обстрелы не останавливаются. Он посоветовал населению не расслабляться, ведь в зоне риска — украинская энергетика.

Зима в Украине будет тяжелой. Об этом в интервью "Радио Байрактар" заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.

"Предыдущая была очень тяжелая и эта будет тяжелая. Война продолжается, террористические атаки, в том числе ракетные удары, не останавливаются. Под ударом находятся гражданская инфраструктура, экономический потенциал", — объяснил он.

Представитель украинской разведки рассказал, что недавно основными целями ВС РФ была портовая и зерновая инфраструктура. Однако также риск сохраняется и для энергетических объектов.

Юсов отметил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ПРО для защиты от вражеских атак. Он заверил, что соответствующие обсуждения ведутся с партнерами. По его словам, подготовка к зиме — продолжается.

"Расслабляться точно не стоит. То есть повербанки надо достать и протереть, генераторы — зарядить, все подготовить", — посоветовал представитель ГУР.

Комментарий Андрея Юсова (о зиме 2023-2024 — с 22:00)

Напомним, 29 ноября в "Укрэнерго" прогнозировали увеличение дефицита электроэнергии в шести областях. В компании информировали, что отключения света в этих регионах связаны с погодными условиями.

Недавний опрос показал, что 75% украинцев готовятся к возможным блэкаутам. В частности, граждане покупают фонарики и батарейки, делают запас еды, а также запасаются аккумуляторами и генераторами.