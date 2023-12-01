Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию с инвалидностью III группы

По мнению адвоката Ивана Либермана, мобилизовать людей с инвалидностью III группы могут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии по закону.

В середине лета 2022 года в Верховной Раде предложили призывать на воинскую службу людей с инвалидностью, но только с их согласия. Насколько это правомерно, комментирует доктор права, член Национальной ассоциации адвокатов Украины Иван Либерман.

Как отмечает юрист, этот законопроект был размещен на сайте парламента, однако законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23) предусмотрено, что лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу только с их согласия и только по месту жительства.

Вместе с тем, Либерман отмечает, что III группа — это легкая инвалидность, то есть это легкие расстройства здоровья, которые позволяют человеку воевать.

"Принимать участие в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и тому подобное. То есть служба в армии ВСУ может быть абсолютно разной, так называемая альтернативная служба", — поясняет адвокат.

Кто не подлежит призыву

Согласно действующему законодательству, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью;

или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Адвокат обращает внимание, что в ст. 23 закона четко не указана группа инвалидности, соответственно, люди с любой группой инвалидности не подлежат мобилизации.

Однако он добавляет, что мобилизовать людей с инвалидностью III группы могут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законодательством.

"Кроме того, многие из украинцев еще до войны делали себе справки об инвалидности III группы, чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно, по согласию, а потом и обязательно служить в войске", — отмечает Либерман.

Как вести себя при получении повестки

Если вам придет повестка, нужно явиться в военкомат в указанное время и иметь с собой документы, подтверждающие вашу инвалидность.

Мобилизовать людей с инвалидностью смогут лишь после тщательного медосмотра ВВК.

Напомним, в СМИ разобрались, какие категории украинцев подлежат мобилизации в декабре. Кроме того, секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко рассказал, какие планируются изменения.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичный городской совет рассматривает идею выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным киевлянам. Похожее предложение уже принял Одесский горсовет.