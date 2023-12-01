Боятся НАТО: Путин увеличил численность ВС РФ на 170 тысяч человек, — Минобороны

Численность армии выросла из-за роста угрозы для страны. В Минобороны говорят, что у их границ якобы увеличилось присутствие войск НАТО.

Президент России Владимир Путин издал указ, которым увеличил численность российской армии на 170 тыс. человек. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

Согласно документу теперь штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, из которых военнослужащие — 1 320 000 человек.

Отмечается, что выполнение указа будет происходить не сразу, а поэтапно. В частности, за счет российских граждан, которые добровольно будут подписывать контракт о прохождении службы в российской армии.

Поэтому в российском министерстве обороны говорят, что в России не предполагается проведение мобилизации и увеличение призыва на срочную службу.

Причиной принятия такого решения называют рост угрозы для России из-за войны в Украине и "расширения НАТО". В Минобороны РФ говорят, что у российских границ якобы увеличивается присутствие войск НАТО и разворачиваются дополнительные средства ПВО и ударных вооружений.

Также в министерстве заявляют об увеличении ядерного потенциала альянса. В частности они говорят, что до конца 2025 года США планируют заменить в Европе и Турции 200 устаревших ядерных авиабомб на новую высокоточную версию.

Увеличение российской армии: что известно

В прошлом году российский президент подписал указ, которым увеличил численность российской армии на 137 тысяч солдат — до 1,15 миллиона человек. Тогда украинское Министерство обороны с иронией отнеслось к такому решению.

В начале года в Минобороны РФ писали, что увеличивать свои войска будут в течение 2023-2026 годов. Они заявляли, что это должно происходить параллельно с поставками вооружения, техники и строительством новых полигонов.

Между тем в украинской разведке сообщали, что российские власти готовятся к проведению очередной мобилизации, чтобы привлечь еще около 500 тысяч призывников и создать двухмиллионную армию.

Напомним, 30 ноября российские СМИ сообщали, что возле Ростова-на-Дону в результате взрыва на полигоне погибли 10 российских военных. Вероятной причиной является детонирование снарядов, возле которых оккупанты разожгли костер.

Также 28 ноября медиа писали, что российские военные платят взятки военному руководству, чтобы не участвовать в штурмах. За деньги они покупают отпуска и фиктивные ранения. Суммы взяток составляют до 50 тысяч долларов.