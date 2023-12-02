"Акция мести": партизаны в Мелитополе поразили топливозаправщик и уничтожили оккупантов, — ГУР

В Главном управлении разведки отметили, что российско-оккупационная администрация пытается скрыть последствия атаки из-за "страха перед кремлевскими спецслужбами".

Во временно оккупированном Мелитополе силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

По информации ГУР, вывели из строя военную технику и ликвидировали живую силу врага 1 декабря 2023 года в обеденное время на въезде в город.

"Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение — убивает", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за "страха перед кремлевскими спецслужбами".

Напомним, в субботу, 2 декабря, Главное управление разведки Украины объявило о наборе в подразделения активных действий, которые реализуют "дерзкие" операции. На счету соответствующих подразделений операции в глубоком тылу врага, в том числе и на территории Российской Федерации.

Также 2 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили, что украинские подпольщики провели рейд в тылу российских оккупантов в Сакском районе в западной части временно оккупированного Крымского полуострова.