"Они были законсервированы": у Зеленского ответили, кто отравил жену Буданова (видео)

Работники ГУР и Марианна Буданова пострадали от отравления. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что за это ответственна российская агентура, и назвал их цель.

28 ноября появилась информация, что жена главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова Марианна попала в больницу из-за отравления. В интервью для "24 канала" советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, чьих рук это дело.

"Давайте будем объективными: РФ, к сожалению, 30 лет имела "открытые двери" с Украиной. Активно отрабатывала не только информационное, политическое или культурное пространство в Украине, а также формировала те или иные агентские сети. С большим или меньшим легендированием они были законсервированы или сразу себя проявляли", — отметил он.

Чиновник рассказал, что в Украине и сейчас действуют такие сети. Вражеских агентов периодически выявляют и арестовывают, но те из них, которые имеют "большую глубину легендирования", продолжают работать.

"Имеют ли они доступ к чему-то, могут ли они какие-то эксцессы совершать? Да, могут. Поэтому должны понимать: война идет везде, даже в Киеве. Все ли находятся в зоне риска? Да. Надо ли быть осторожным? Безусловно", — подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что война происходит не только на линии фронта, но и по всей стране. Россияне атакуют Украину с помощью ракет и дронов, их агенты работают на территории страны, в некоторые регионы проникают ДРГ. Кроме того, по словам советника, РФ пытаются завезти дополнительную агентуру через "третьи страны".

"Все это сегодня работает", — заявил Подоляк.

По его словам, главное, что попытку отравления перехватили и расследуют. Состояние здоровья пострадавших не понесло большого вреда, а использованные российскими агентами вещества — уже установлены.

"Понятно, что в результате контрмер будем видеть, есть ли в этом большая сеть, или это какие-то там случайные агенты что-то там делали и т.д.", — добавил чиновник.

Он также назвал цель отравления. Подоляк убежден, что Россия стремится увеличить панические настроения среди украинцев.

"Так будет увеличиваться процент разочарованных людей, которые будут еще к тому же и напуганы. Психологическая тактика РФ понятна. Наша с вами тактика — прежде всего понимать, что мы в состоянии войны находимся", — добавил он.

Комментарий Михаила Подоляка (об отравлении Марианны Будановой и работников ГУР — с 34:11)

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов подтверждал, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Позже Андрей Юсов рассказал, что разведка проводит расследование относительно отравления работников ведомства и Марианны Будановой.