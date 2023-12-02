"Угроза повторения Фукусимы": в Минэнерго рассказали о ситуации на ЗАЭС (видео)

По словам министра энергетики Германа Галущенко, на Запорожской АЭС произошел уже восьмой блэкаут. Он отметил, что каждая такая ситуация может повлечь за собой аварию.

Отключение электричества на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может спровоцировать аварию. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона 2 декабря.

Глава Минэнерго отметил, что ночью на территории ЗАЭС произошел уже восьмой блэкаут. По его словам, эта ситуация требует более "жесткой реакции" на деятельность РФ в районе станции.

"Каждый блэкаут – это угроза аварии. Каждый блэкаут – это ситуация на грани повторения Фукусимы в Украине", — заявил министр.

Галущенко предупредил, что в случае аварии последствия могут коснуться не только территории Украины, но и ее ближайших соседей. Согласно расчетам, произведенных в 2023 году, радиация, вероятно, будет распространятся преимущественно в западном направлении.

По данным министра, электроснабжение на станции уже восстановлено.

Герман Галущенко о ситуации на ЗАЭС

Напомним, 1 декабря на оккупированной Запорожской АЭС произошел полный блэкаут. Вечером произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы.

В "Энергоатоме" заявили, что наибольшая угроза безопасности в соответствующем состоянии атомной станции существует на 4 энергоблоке. Российские оккупанты держат его в горячем состоянии. Следовательно, в случае блэкаута на АЭС главные циркуляционные насосы, которые охлаждают реактор, перестают работать.