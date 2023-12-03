Танк, ББМ и сотни оккупантов: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Всего за сутки было ликвидировано 440 российских террористов

За прошедшие сутки, 2 декабря, украинские вооруженные силы успешно пресекли деятельность 440 российских террористов на Таврическом направлении. Кроме того, был уничтожен танк "Муром-П" и другие военные объекты. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Авдеевское направление

Противник не упускает возможности окружить Авдеевку. Несмотря на его наступательные действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского в Донецкой области, силы обороны успешно отразили 25 атак.

Марьинское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.

Шахтерское направление

Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отражено 3 атаки.

Запорожское направление

Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности уничтожено:

1 танк;

3 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

1 автомобиль;

1 единицу спецтехники — комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";

1 важный объект врага.

"Еще 13 единиц техники врага повреждены", — пишет пресс-служба.

Напомним, что 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.