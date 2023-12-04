Бой за Авдеевку: бойцы ССО показали уничтожение живой силы противника (видео)

Украинские военные корректировали огонь миномета и гранатомета МК19 с воздуха с помощью БПЛА. После точных ударов ВС РФ понесли потери среди личного состава.

На Авдеевском направлении бойцы Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины показали уничтожение личного состава армии врага с помощью огня из миномета и гранатомета МК19. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе ССО в Telegram.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, и ему препятствуют наши воины", — говорится в сообщении.

В ССО рассказали, что операторы восьмого полка обнаружили скопление личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и с помощью беспилотных летательных аппаратов. После чего воины скорректировали огонь миномета и гранатомета МК19 по врагу, в результате чего была уничтожена группа оккупантов.

На опубликованном видео бойцы показали, как корректировали огонь с воздуха. В результате чего после точных ударов в небо поднимался густой дым, а российские военные погибали.

Напомним, 3 декабря аналитики DeepState рассказали, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. В частности, рассчитанные силы российских военных исчерпались, поэтому в бой идут резервы, которые планировали для других целей. Зато количество военных, которое использует враг, осталось постоянным и не в нашу пользу.

В тот же день глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что враг пытается захватить Авдеевский коксохимический завод. По его словам, оккупанты иногда доходят до забора, однако вынуждены отступать. Он отметил, что из-за наступления ВС РФ на этом направлении очень горячо.