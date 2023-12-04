Перестрелки и пьяные драки: мэр Мелитополя рассказал, что происходит в оккупированном городе

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, 3 декабря на улице Дружбы весь дом проснулся от того, что российский военный издевался над своей женой. Люди вызвали оккупационную "полицию", однако она ничего не смогла с ним сделать.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье возросло количество российских военных, которых расселили в квартиры и дома местных. Захватчики усилили прессинг на гражданских. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, прошедшая неделя, 27 ноября — 3 декабря, была сложной для врага, ведь удалось уничтожить вражеский штаб во временно оккупированном Токмаке во время заседания оккупантов.

Также Федоров отметил, что удалось ликвидировать вражескую технику и топливозаправщики во временно оккупированном Мелитополе, а также в селах вокруг него.

Что происходит во временно оккупированном Мелитополе

Мэр временно оккупированного города рассказал, что возросло количество российских военных, которых расселяют в квартиры и дома местных.

"Мы видим тенденцию, что каждую ночь жители временно оккупированного Мелитополя просыпаются от автоматных перестрелок, от автоматных очередей. Это таким образом не силы сопротивления уничтожают вражеские войска, а оккупанты начинают уничтожать друг друга", — говорит Федоров.

По его словам, 3 декабря на улице Дружбы весь дом проснулся от того, что российский военный издевался над своей женой. Люди вызвали оккупационную "полицию", однако она ничего не смогла с ним сделать.

"Они часто под алкогольным, наркотическим опьянением. От этого просыпаются все дома", — заявил Федоров.

Кроме того, городской голова рассказал, захватчики усилили прессинг на жителей, которые находятся во временной оккупации. В частности, враг пытается национализировать все квартиры и дома.

"К сожалению, даже если наши жители под давлением решают оформить вражеский паспорт, чтобы зарегистрировать на себя недвижимость, то враг говорит: "Ваши квартиры национализированы". И вам надо еще раз идти и доказывать, что это ваши квартиры и дома", — добавил глава города.

Сейчас, по его словам, гражданские украинцы на временно оккупированных территориях абсолютно не защищены. Они находят пути для выживания, ожидая ВСУ.

Напомним, 21 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что российские войска в оккупированном Токмаке захватывают жилье с отоплением для расселения оккупантов. Местные коммунальщики предоставляют списки тех квартир, где владельцы не проживают.

Также 23 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты готовятся к бегству из города. В частности, враг начал вербовать агентов, чтобы научить их ставить метки на объектах инфраструктуры, чтобы потом было легче наносить удары по ним.