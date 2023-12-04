Оборонные компании теряют доходы несмотря на рост спроса: отчет CIRPI назвал причины

Мировые производители имели сложности из-за дефицита рабочей силы и логистики. Однако аналитики предполагают, что в следующие 2-3 года показатели будут только расти.

Мировые оборонные компании получили на 3,5% меньше дохода в 2022 году от продажи оружия и военных услуг, чем в 2021 году. Об этом сообщает отчет SIRPI.

В 2022 году 100 крупнейших мировых компаний получили 597 млрд долларов дохода, тогда как в 2021 году эта сумма была на 3,5% больше. При этом в мире резко вырос спрос на оружие. Уменьшение дохода было в основном у крупных компаний США, а вот доходы существенно выросли в Азии, Океане и на Ближнем Востоке. Тенденции, которые существуют сейчас, могут свидетельствовать о том, что в последующие годы доходы будут только расти.

Первая десятка крупнейших производителей оружия Фото: SIRPI

Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире вызвали значительный рост спроса на оружие и военную технику в 2022 году. Однако страны не смогли нарастить доход по ряду причин:

дефицит рабочей силы;

не смогли нарастить производство оружия;

резкий рост затрат в цепочке поставок.

Также значительное количество контрактов подписали уже в конце 2022 года, поэтому доход от них не был учтен в анализе. Азия, Океания и Ближний Восток наоборот продемонстрировали рост доходов, что свидетельствует об их способности быстро реагировать на повышение спроса. Особенно это касается Южной Кореи и Израиля.

"Мы начинаем наблюдать приток новых заказов, связанных с войной в Украине, и в результате некоторые крупные американские компании, включая Lockheed Martin и Raytheon Technologies получили новые заказы. Однако из-за имеющихся объемов заказов у этих компаний и трудностей с наращиванием производственных мощностей доход от этих заказов, вероятно, будет отражен в счетах компании только через два-три года", — сказал Нань Тянь, старший научный сотрудник SIPRI.

"Укроборонпром" вошел в ТОП-100 крупнейших компаний мира Фото: SIRPI

Кроме этого война в Украине повысила спрос на оружие в Европе. Например, польский концерн PGZ увеличил доход на 14%, также растут показатели у компаний из Германии и Норвегии. В списке ТОП-100 крупнейших мировых компаний есть "Укроборонпром", который демонстрирует падение доходов на 10%.

Напомним, 4 декабря в Минобороны сообщили, что в Украине модернизируют ЗРК С-300 и "Бук". Также в ведомстве сообщили, что в 2024 году для ВСУ приобретут большее количество дронов.