"Политическое решение": ветирование Болгарией 100 БТР не критично для ВСУ, — Defense Express

В медиа отмечают, что поскольку речь идет об устаревших машинах с проблемной спаркой двух бензиновых двигателей ГАЗ-40П, скорее всего без вооружения вообще, то факт наложения вето президентом Болгарии на такую поставку "вряд ли является критическим для усиления ВСУ".

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву 100 бронетранспортеров устаревших образцов. Вероятно, речь идет о БТР-60, которые около 40 лет стояли на складе. Об этом сообщает медиа Defense Express.

"Речь идет, скорее всего, о БТР-60, которые около 40 лет стояли на складе, поэтому это больше о политическом решении, чем о боеспособности", — отмечается в сообщении.

Как отмечают в медиа, официально не называли конкретный тип БТР, однако, очевидно, речь идет о БТР-60 (вооруженные силы страны также имеют на вооружении МТ-ЛБ). Эти машины были приобретены для внутренних войск Болгарии более 40 лет, не применялись и просто стояли на складе, что требовало ресурсов на их содержание.

Критично ли такое решение для ВСУ

Поскольку речь идет об устаревших машинах с проблемной спаркой двух бензиновых двигателей ГАЗ-40П, скорее всего без вооружения вообще, то факт наложения вето президентом Болгарии на такую поставку "вряд ли является критическим для усиления ВСУ".

Президент Болгарии ветировал предоставление 100 БТР Украине: детали

Соответствующее решение Радев мотивировал тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи", а техника "может быть использована специально для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий, в том числе в труднодоступных районах".

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", — отметил Радев.

Болгарский президент считает, что депутаты не имели возможности объективно оценить, является ли предоставленная техника устаревшей и необходимой.

Радев подчеркнул, что не были учтены ни задачи военного времени, возложенные на МВД, ни потребности Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.

Отныне документ вернут в парламент, который имеет право одобрить его без изменений и отправить на дальнейшее обсуждение.

"Как минимум один недостаток": что о болгарских БТР говорят специалисты

Парламент Болгарии официально намеревался передать Украине 100 списанных Минобороны страны бронетранспортеров, которые никогда не использовались. Национальное собрание Болгарии приняло межправительственное соглашение с Украиной о "безвозмездном предоставлении бронетанковой транспортной техники", что означает передачу на нужды ВСУ 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запчастями.

Впервые, как планировалось, Болгария осуществит передачу бронированной техники Украине без посредников. Хотя, специалисты отмечают, что такие старые образцы БТР будут иметь "как минимум один недостаток".

Напомним, в конце ноября Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. ФРГ является одной из лидеров среди стран, которые оказывают помощь нашим ВСУ. В последнем пакете Украина, в частности, получила партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.