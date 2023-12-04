"Массовое негодование": оккупанты в Мелитополе месяцами не платят украинцам, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, у людей фактически нет денег на то, чтобы купить домой продукты. Кроме того, противник начал отправлять на фронт даже коллаборантов. Социальное напряжение растет.

На временно оккупированных территориях Запорожской области продолжает расти социальное напряжение и люди остаются без выплат. Об этом подробнее рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Freedom 4 декабря.

По его словам, противник в несколько раз урезал социальные выплаты и пенсии для тех граждан, которые вынуждены оставаться на территориях, которые временно находятся под контролем Кремля.

"Кому-то забыли про 20 лет стажа, кому-то забыли про заслуги перед своей страной, кому-то забыли просто начислить пенсию. Сегодня массовое негодование у пенсионеров по одной простой причине — те деньги, которые они получают от оккупантов, их недостаточно для того, чтобы просто купить себе продукты", — заявил Иван Федоров.

Отдельно было отмечено, что коммунальщики также несколько месяцев не видели своих денег, что дополнительно вызывает недовольства среди местного населения.

Страдают от действий противника и коллаборанты, которые сначала добровольно решили встать на сторону России и помогать ВС РФ. Теперь, как отметил Иван Федоров, их начали отправлять на первую линию Запорожского фронта.

"Тем предателям, которые согласились работать в российской оккупационной полиции на прошлой неделе объявили, что они обязаны вахтовым методом поехать на ротацию на Запорожскую линию фронта как минимум на месяц. Иначе угрожают полной мобилизацией", — продолжил мэр Мелитополя.

К слову, 30 ноября в ГУР также отметили социальное напряжение, которое растет на территории Российской Федерации. По информации украинской разведки, о проблемах внутри России уже говорят местные чиновники и спецслужбы. Люди продолжают терять источники доходов, а уровень безработицы и алкоголизма на высоком уровне.