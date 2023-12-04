Убойная новинка: Barrett представляет дальнобойную снайперскую винтовку MRADELR (фото)

Новая винтовка призвана обеспечить высокую точность стрельбы на дальние дистанции. Пока оружие выпускается под патрон .416 Barrett, но в будущем количество калибров будет увеличено.

Конструкторы американской оружейной компании Barrett, лидера в области разработки дальнобойных и крупнокалиберных винтовок, представили новую винтовку в линейке MRAD, которая была выпущена 1 декабря 2023 года. Дополнительные три буквы ELR в названии, это сокращение от Extreme Long Range, таким образом MRADELR это винтовка для стрельбы на очень большой дистанции. Об этом сообщает Army Recognition.

По словам производителя, MRADELR — это высококачественная, прошедшая военные испытания и доступная винтовка, способная обеспечить высокую точность стрельбы на дальние дистанции. Винтовка имеет сменные стволы и калибры, которые могут быть изменены пользователем, что обеспечивает универсальность и приспособленность к различным условиям стрельбы. Изначально винтовка выпускается под патрон .416 Barrett, но в будущем компания планирует расширить количество калибров.

Винтовка может похвастаться своими инновационными технологиями, высокоточной конструкцией и исключительными материалами, демонстрируя стремление Barrett к совершенству в индустрии огнестрельного оружия.

Одной из отличительных особенностей MRADELR является ее эффективность в соревновательной стрельбе. Оружие прошло всестороннее тестирование в таких сценариях, как соревнования King of 2 Miles, где винтовка заняла 2-е место.

В этих соревнованиях перед стрелками стояли такие задачи, как стрельба из холодного ствола, попадание с первого выстрела и поражение мишеней на экстремальных расстояниях свыше 3 км. При этом у стрелков было всего несколько выстрелов, чтобы поразить мишень, без возможности корректировать огонь с помощью неограниченного количества прицельных приспособлений.

ТТХ винтовки MRADELR:

длина ствола 914 мм;

длина 1575 мм;

масса 10,4 кг;

шаг нарезов 1:9

В ближайшее время винтовка будет на мероприятии SHOT Show 2024 в Лас-Вегасе, где гости смогут поближе ознакомиться с новым экземпляром компании Barrett.

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