Убойная новинка: Barrett представляет дальнобойную снайперскую винтовку MRADELR (фото)
Новая винтовка призвана обеспечить высокую точность стрельбы на дальние дистанции. Пока оружие выпускается под патрон .416 Barrett, но в будущем количество калибров будет увеличено.
Конструкторы американской оружейной компании Barrett, лидера в области разработки дальнобойных и крупнокалиберных винтовок, представили новую винтовку в линейке MRAD, которая была выпущена 1 декабря 2023 года. Дополнительные три буквы ELR в названии, это сокращение от Extreme Long Range, таким образом MRADELR это винтовка для стрельбы на очень большой дистанции. Об этом сообщает Army Recognition.
По словам производителя, MRADELR — это высококачественная, прошедшая военные испытания и доступная винтовка, способная обеспечить высокую точность стрельбы на дальние дистанции. Винтовка имеет сменные стволы и калибры, которые могут быть изменены пользователем, что обеспечивает универсальность и приспособленность к различным условиям стрельбы. Изначально винтовка выпускается под патрон .416 Barrett, но в будущем компания планирует расширить количество калибров.
Винтовка может похвастаться своими инновационными технологиями, высокоточной конструкцией и исключительными материалами, демонстрируя стремление Barrett к совершенству в индустрии огнестрельного оружия.
Одной из отличительных особенностей MRADELR является ее эффективность в соревновательной стрельбе. Оружие прошло всестороннее тестирование в таких сценариях, как соревнования King of 2 Miles, где винтовка заняла 2-е место.
В этих соревнованиях перед стрелками стояли такие задачи, как стрельба из холодного ствола, попадание с первого выстрела и поражение мишеней на экстремальных расстояниях свыше 3 км. При этом у стрелков было всего несколько выстрелов, чтобы поразить мишень, без возможности корректировать огонь с помощью неограниченного количества прицельных приспособлений.
ТТХ винтовки MRADELR:
- длина ствола 914 мм;
- длина 1575 мм;
- масса 10,4 кг;
- шаг нарезов 1:9
В ближайшее время винтовка будет на мероприятии SHOT Show 2024 в Лас-Вегасе, где гости смогут поближе ознакомиться с новым экземпляром компании Barrett.
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