ВС РФ используют "новый" транспорт для перевозки БК в Мариуполе: что задумал враг (фото)

ВС РФ располагают склады с БК по всему Мариуполю и в разных селах в районе, чтобы не привлекать внимание и не дать возможность зафиксировать все объекты, рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные перевозят боекомплекты гражданским транспортом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Мы смогли зафиксировать факт перевозки БК по городу не грузовиками, а гражданским (условно) транспортом", — сказал Петр Андрющенко.

Враг перевозит БК гражданским транспортом в Мариуполе

Он отметил, что оккупанты таскают боекомплекты в прицепах со складов в промзоне на полигоны и подразделения, которые разбросаны по Мариуполю и в окрестностях разных сел в районе. По его словам, противник располагает склады в разных местах, чтобы не привлекать внимание и не дать возможность зафиксировать все объекты.

"Мы давно имели эту инфу, но без прямого визуального доказательства не брались утверждать, потому что оно даже звучит дико. Но, нет. Теперь мы уверены и оккупантам будет сложнее скрываться", — отметил Петр Андрющенко.

Напомним, 28 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные перебросили большую колонну грузовиков в направлении Новоазовска через Мариуполь. Он отметил, что с Бердянского направления противник перебросил не менее десяти грузовиков с БК, их сопровождала военная полиция.

29 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации начали новую фазу широкомасштабных операций в городе. В частности, оккупанты прибегают к массовым "зачисткам", в чем им помогают местные союзники. Операции по "зачистке" противник проводит в сельских районах.