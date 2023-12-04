"Град" в миниатюре: спецназовцы используют РСЗО Sivalka для ударов по россиянам (фото)

В багажнике обычного пикапа сварена волонтерами станина, на которой крепится установка для стрельбы.

Украинские защитники используют на фронте мини-РСЗО Sivalka. Спецназовцы 1 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" опубликовали фото техники в Facebook.

Бойцы подтвердили, что применяют технику против оккупантов в боях. Локацию, где это произошло, они не указали.

"Отрабатывают по вражеским позициям!" — говорится в заметке.

На Авдеевском направлении, как говорится в материале ТСН, ВСУ используют "Сивалку" с авиационными ракетами. В расчете машины может быть только два человека. В багажнике обычного пикапа сваренная волонтерами станина. На ней — установка для стрельбы.

Применение РСЗО на фронте

Украинским защитникам осенью 2023 года из обычного пикапа удалось сделать своеобразную реактивную систему залпового огня. Бойцы 7-го отдельного батальона АРЕЙ Украинской добровольческой армии 129-й бригады территориальной обороны ВСУ отработали по оккупантам на "бандермобиле".

Также украинская модернизация РСЗО "Град" под названием "Бастион" участвует в полномасштабной войне. Установка стоит на вооружении 63-й отдельной механизированной бригады. Машина построена на базе украинского КрАЗ-6322 с удлиненной колесной базой. Это позволяет брать с собой дополнительные реактивные снаряды.

Напомним, в сентябре ВСУ впервые уничтожили российскую "мотолыгу" с установленной на ней корабельной РСЗО "Огонь". По данным военных экспертов, боевая машина была уничтожена вблизи поселка Казачьи Лагери на левом берегу Херсонской области.