Почему ВС РФ реже обстреливают Украину "Калибрами": в ВМС назвали две причины (видео)

По словам спикера Дмитрия Плетенчука, один из факторов — это подготовка "запасов". Российский ВПК уже не "тянет" потребности оккупантов.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему российские силы стали реже применять ракеты типа "Калибр". Об этом известно из эфира "Суспільне" от 4 декабря.

Военный объяснил, что на ситуацию повлияли сразу несколько факторов, и первый из них — перебазирование ракетоносителей в Новороссийск.

Представитель ВМС рассказал, что россияне серьезно рассматривают размещение своих кораблей в Абхазии — на оккупированной территории Грузии. В то же время сами ракеты "осталась в Севастополе".

Как объяснил Плетенчук, для снаряжения ракетоносителей их нужно возвращать в Севастополь. Однако такая операция — "несколько рискованная" для врага.

"Главная их логистическая проблема заключается в том, что сама зарядка происходит только на основной базе Черноморского флота в Севастополе. В Новороссийске пока они этот процесс не наладили", — подчеркнул он.

Военный добавил, что российские силы работают над этим, но пока такой возможности еще нет.

Вторая причина того, что обстрелы "Калибрами" несколько уменьшились, — это накопление.

"Вероятно, происходит накопление этих видов вооружения", — заявил Плетенчук.

Он объяснил, что несмотря на заявления россиян их военно-промышленный комплекс недостаточно обеспечивает оккупантов вооружением. То есть того количества ракет, которое ВС РФ "привыкли иметь под рукой", у них сейчас нет.

"Но он (ВПК, — ред.) работает, конечно", — отметил спикер ВМС.

Запись "Суспільне. Сопротивление" (комментарий Плетенчука о "Калибрах" — с 2:47:51)

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