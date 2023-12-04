"Очень для нас опасно": ВС РФ активизировали наступление на востоке Украины, — Жорин

По словам заместителя командира 3-й ОШБр, противник накапливал резервы на фронте и продолжает это делать. ВСУ были готовы к такому сценарию, поэтому продолжают обороняться.

Российские оккупанты начали более активно наступать на различных направлениях. В том числе речь идет и про восточные регионы, где продолжаются бои. Об этом написал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале 4 декабря.

По его словам, несмотря на резкие действия со стороны противника, украинские защитники были готовы, поэтому неожиданностью это не стало. ВС РФ регулярно копили дополнительные силы и сейчас продолжают это делать.

"Наступательные действия РФ мы будем видеть и на Авдеевском, и на Купянском, и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже. Но стоит осознать, что враг не собирается останавливаться на каких-то отдельных целях — городах, улицах", — говорится в сообщении Максима Жорина.

Максим Жорин рассказал об активизации ВС РФ на разных направлениях фронта Фото: Скриншот

Он считает, что ВС РФ будут жать до того момента, пока у него будет такая возможность. Главная цель Кремля и российского президента — уничтожение все Украины. Пока у противника есть боевой потенциал — он продолжит это делать, поэтому иллюзий строить нельзя.

"Обманывать себя, что промежуточных целей достаточно — очень для нас опасно", — продолжил Максим Жорин.

Напомним, 4 декабря пресс-офицер 26-й артбригады Олег Калашников заявил, что оккупанты бросают новые резервы под Бахмут. По его словам, сейчас противник ведет активные действия на южном и северном флангах города на Донбассе. Украинские защитники также продолжают штурмы.

Также в этот день сообщалось, что ВС РФ продвигаются возле Авдеевки и Бахмута. По информации аналитиков, на Бахмутском направлении ВС РФ удалось занять опорный пункт вблизи Богдановки. Также российские оккупанты имеют частичный успех в Марьинке, однако ВСУ удалось отбросить врага в северной части города.