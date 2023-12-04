Владелец СТО хотел продать россиянам детали для истребителя МиГ-29, — СБУ (фото)

Украинец опубликовал объявление, что продает запчасти для самолетов, и вскоре нашел "покупателей" — из РФ. В СБУ рассказали, как его накажут и что теперь будет с оборудованием.

В Украине схватили дельцов из Днепра, которые пытались продать российским военным запчасти для боевых самолетов. Деталями 4 декабря поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, мужчина украл оборудование со склада производства еще в 2019 году. Затем он передал его своему знакомому, и тот спрятал запчасти на территории своей станции техобслуживания.

Фото запчастей к МиГ-29 Фото: пресс-служба СБУ

Впоследствии предприниматель решил продать детали и опубликовал объявление на специализированном сайте. "Товаром" заинтересовались представители российского ВПК, которые как раз искали такие запчасти для боевых самолетов ВС РФ.

Работники СБУ нашли на упомянутом СТО:

10 авианасосов;

два стартер-генератора;

тысячу дополнительных комплектующих.

Фото запчастей к МиГ-29 Фото: пресс-служба СБУ

Все эти детали — к истребителям МиГ-29, и их стоимость оценивается в более чем 10 миллионов гривен. Правоохранители возбудили уголовное дело, и дельцы теперь рискуют провести ближайшие до 12 лет за решеткой.

Экспертиза подтвердила, что украденное почти пять лет назад оборудование — исправно. Теперь его передадут ВСУ.

Фото запчастей к МиГ-29 Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, в России произошло ДТП с участием целой колонны автомобилей Росгвардии. Известно, что один россиянин погиб, еще четверо — получили ранения.

На Закарпатье поймали мужчину, который уже в четвертый раз пытался сбежать из Украины. На этот раз он попытался переплыть реку на надувном матрасе, притворившись ребенком.