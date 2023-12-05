ХАМАС атаковал военную базу Израиля, на которой хранится ядерное оружие, – NYT (фото)

По данным аналитиков, ракета, запущенная из сектора Газа, спровоцировала пожар на израильской базе Сдот-Миха. Предположительно, на объекте могли размещать пусковые установки "Иерихон".

Одна из ракет ХАМАСа, запущенных по Израилю из сектора Газа 7 октября, попала в военную базу Сдот-Миха, на которой, предположительно, размещались ракеты, способные нести ядерное оружие. Об этом пишет The New York Times 4 декабря.

Сообщатся, что сами ракеты не были поражены, однако удар спровоцировал пожар, который приблизился к хранилищам ракет и другому чувствительному вооружению.

Как отмечают авторы статьи, Израиль никогда не признавал существование своего ядерного арсенала. При этом израильские информаторы, официальные лица США и аналитики спутниковых изображений согласны с тем, что страна обладает, по крайней мере, небольшим количеством ядерного оружия.

Боевики ХАМАСа ударили по израильской военной базе Сдот-Миха Фото: The New York Times

По оценкам директора Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, на базе Сдот-Миха может храниться от 25 до 50 ракетных пусковых установок "Иерихон", способных нести ядерное оружие.

Согласно рассекреченным документам правительства США, израильские ракеты "Иерихон" оснащены ядерными боеголовками. По мнению Кристенсена, боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте, вдали от базы, и поэтому не подвергались угрозе во время ракетной атаки ХАМАСа.

В ЦАХАЛе отказались от комментариев по данному поводу. В то же время журналисты отметили, что после 7 октября вокруг военных позиций вблизи места падения ракеты были построены новые земляные насыпи и заграждения, предположительно, для защиты от будущих атак.

СМИ также показали спутниковые снимки, на которых можно заметить следы пожара на базе. Сообщается, что пожар сжег около 160 тысяч квадратных метров. При этом вооружение и оборудование остались в целости и сохранности. Аналитики полагают, что огонь остановился примерно в 300 метрах от ближайшего предполагаемого ракетного объекта.

На месте ракетного удара вспыхнул пожар Фото: The New York Times

По словам Кристенсена, даже если бы огонь достиг ракет, их подземные туннельные хранилища были построены так, чтобы выдержать ущерб.

Напомним, 5 ноября израильский министр культурного наследия Амихай Элияху был отстранен от участия в заседаниях правительства после того, как он высказал идею сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Ранее, 23 марта, стало известно, Израиль сообщил администрации Байдена и нескольким европейским странам, что Иран может спровоцировать удар, если начнет обогащать уран болеем чем на 60%.