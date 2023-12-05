Ночная атака "шахедов": ВС РФ ударили по Хмельницкой и Винницкой областям (фото)

По данным командования, в небе зафиксировали несколько групп ударных дронов — одна из них двигалась в западную часть Украины, вторая — в сторону юга и центра.

В ночь на вторник, 5 декабря, российские оккупационные силы атаковали украинские города с применением ударных дронов Shahed иранского производства. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, две группы ударных БПЛА были зафиксированы во Львовской, Ифано-Франковской, а также Хмельницкой и Виницкой областях.

Одна группа дронов двигалась в сторону Винницкой, Кировоградской и Одесской областей, а другая вошла из западной части Черкасской области, также направляясь на запад.

Взрывы в Винницкой области

По данным медиа "Суспільне", в Винницкой области слышали взрыв после объявление воздушной тревоги.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Взрывы в Хмельницкой области

Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе.

Позже чиновник добавил, что обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждения инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью!" — написал Тюрин.

Напомним, 4 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что одной из главных целей атак "шахедов" является аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Также напомним,ВС РФ в ночь на 4 декабря атаковали территорию Украины 23 ударными БПЛА Shahed-136/131. Вражеские БпЛА запускали из оккупированного Крыма.