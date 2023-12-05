США пригрозили "адекватным ответом" после нападения иранских прокси на коммерческие суда

В Пентагоне убеждены, что за атаками хуситов стоит Тегеран, поэтому данная формулировка является прямой угрозой Ирану об ответных мерах со стороны США.

Американские военные пригрозили соответствующими ответными мерами на нападение на американские коммерческие суда в Красном море, которое предприняли поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы 3 декабря. Об этом сообщает Politico.

Центральное командование армии США заявило, что хотя боевики и не нацелились на американский военный корабль — эсминец класса Arleigh Burke USS Carney — череда нападений на коммерческие суда "представляет собой прямую угрозу международной торговле и безопасности на море".

"Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", — заявили в американском Минобороны.

В Пентагоне отметили, что у военных есть все основания полагать, что йеменские боевики были полностью обеспечены Ираном. Поэтому данная формулировка, считают обозреватели издания, прямая угроза Ирану, что США могут принять ответные меры в связи с нападениями, которые участились в регионе за последние недели. В частности, с 17 октября иранские прокси не менее 74 раз нападали на американские войска в Ираке и Сирии.

Также авторы материала отметили, что коммерческое судоходство все чаще подвергается нападениям в Красном море с тех пор, как 7 октября разгорелся конфликт между Израилем и террористической организацией ХАМАС. За последние недели USS Carney сбил несколько крылатых ракет и беспилотников, запущенных хуситами по коммерческим судам.

"Хотя представители Министерства обороны не считают, что американский корабль был целью какой-либо из атак, командир посчитал некоторые из них угрозой и действовал в порядке самообороны", — подытожили журналисты.

Напомним, 19 ноября стало известно, что йеменские хуситы из организации "Ансар Аллах" захватили судно Galaxy Leader в Красном море. Перед этим повстанцы заявили, что будут "атаковать все типы кораблей, которые несут флаг сионистского образования".