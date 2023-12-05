ВС РФ возобновили наступление в районе Марьинки: какую часть города контролирует враг

Марьинка Донецкой области находится на линии фронта с 2014 года. До начала войны в городе проживало около девяти тысяч жителей, сейчас большинство зданий превратилось в руины, рассказали в британской разведке.

Вооруженные силы Российской Федерации осуществили наступление в районе Марьинки Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"В течение последних недель российские войска осуществили ползучее наступление через руины Марьинки, города Донецкой области", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Великобритании считают, что российские военные могут контролировать большую часть "застроенной" территории. Зато украинские военные продолжают контролировать ячейки территории на западной окраине города.

В британской разведке рассказали, что Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До начала войны в городе проживало около девяти тысяч жителей, сейчас — он разрушен, большинство зданий превратилось в руины.

Возобновление штурма ВС РФ Марьинки является частью осеннего наступления оккупантов, приоритетом которого является расширение контроля России над остальными частями Донецкой области. Минобороны Великобритании считает, что это все еще может быть одной из главных целей Кремля в войне.

Напомним, 3 декабря спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что в районе Марьинки и Новомихайловки продолжаются бои. Он отметил, что на Марьинском направлении отбито 11 вражеских атак.

2 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты начали распространять информацию, что якобы 150-я Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку. Однако бойцы из первого батальона 79-й ОДШБр ВСУ опровергли это. В частности, враг подошел к западной границе города, однако ВСУ продолжают держать оборону.