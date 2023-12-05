Хотят перерезать логистику в Авдеевку: ВС РФ не смогли взять Степовое, — ГВА (видео)

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш сообщил, что ВСУ контролируют Степовое Донецкой области. Там проходит трасса, по которой снабжение поступает в Авдеевку.

На Авдеевском направлении продолжаются интенсивные бои, но особое внимание оккупационных войск России сосредотачивается на населенном пункте Степовое Донецкой области, на северо-западе от города. Цель захватчиков — контроль этой локации для перекрытия логистики украинских вооруженных сил. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш в эфире "Радио Свобода",

"Это наиболее близкое направление к тому, чтобы перерезать нам одну единственную дорогу", — подчеркнул Барбаш.

Тем не менее, он подчеркнул, что контроль над населенным пунктом остается в руках украинских военных. При этом там продолжаются тяжелые бои.

"Буквально вчера-позавчера были серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степовом нет. Конечно, они постоянно пытаются там что-то "намацать", где-то пролезть, но Степовое полностью контролируется ВСУ", — сообщил Барбаш.

карта боев в районе Степового Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Адвеевском направлении

Барбаш отметил, что независимо от погодных условий, противник усиленно продолжает свои штурмовые действия различными группами в направлении Авдеевского коксохимического завода почти круглосуточно.

Он также уточнил, что российские войска продолжают атаки на коксохимический завод в Авдеевке, но до сих пор им не удалось проникнуть на предприятие.

карта боев в районе Авдеевки Фото: deepstatemap.live

"Иногда действительно они доходят почти до забора Авдеевского коксохимзавода. Но ведь… Тоже пишут они очень часто, "мы зашли на коксохим", "нам осталось два дня, три дня — коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу на коксохим они не заходили", — подчеркнул Барбаш.

По его словам, в промзоне также продолжаются интенсивные бои, где враг чаще всего применяет технику. Россияне пытаются установить над зоной контроль ввиду приказа зайти в город любой ценой, несмотря на потери.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 4 декабря, ВС РФ продолжают наступательные действия в районе Авдеевки. По данным аналитиков, российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки.

Также напомним, представители Украины обратились к международным организациям с просьбой расследовать опубликованную 2 декабря видеозапись, на которой российские военные расстреливают сдающихся в плен безоружных украинских бойцов.