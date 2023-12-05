Хотят перерезать логистику в Авдеевку: ВС РФ не смогли взять Степовое, — ГВА (видео)
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш сообщил, что ВСУ контролируют Степовое Донецкой области. Там проходит трасса, по которой снабжение поступает в Авдеевку.
На Авдеевском направлении продолжаются интенсивные бои, но особое внимание оккупационных войск России сосредотачивается на населенном пункте Степовое Донецкой области, на северо-западе от города. Цель захватчиков — контроль этой локации для перекрытия логистики украинских вооруженных сил. Об этом во вторник, 5 декабря, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барбаш в эфире "Радио Свобода",
"Это наиболее близкое направление к тому, чтобы перерезать нам одну единственную дорогу", — подчеркнул Барбаш.
Тем не менее, он подчеркнул, что контроль над населенным пунктом остается в руках украинских военных. При этом там продолжаются тяжелые бои.
"Буквально вчера-позавчера были серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степовом нет. Конечно, они постоянно пытаются там что-то "намацать", где-то пролезть, но Степовое полностью контролируется ВСУ", — сообщил Барбаш.
Ситуация на Адвеевском направлении
Барбаш отметил, что независимо от погодных условий, противник усиленно продолжает свои штурмовые действия различными группами в направлении Авдеевского коксохимического завода почти круглосуточно.
Он также уточнил, что российские войска продолжают атаки на коксохимический завод в Авдеевке, но до сих пор им не удалось проникнуть на предприятие.
"Иногда действительно они доходят почти до забора Авдеевского коксохимзавода. Но ведь… Тоже пишут они очень часто, "мы зашли на коксохим", "нам осталось два дня, три дня — коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу на коксохим они не заходили", — подчеркнул Барбаш.
По его словам, в промзоне также продолжаются интенсивные бои, где враг чаще всего применяет технику. Россияне пытаются установить над зоной контроль ввиду приказа зайти в город любой ценой, несмотря на потери.
Напомним, по данным Института изучения войны (ISW) от 4 декабря, ВС РФ продолжают наступательные действия в районе Авдеевки. По данным аналитиков, российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки.
Также напомним, представители Украины обратились к международным организациям с просьбой расследовать опубликованную 2 декабря видеозапись, на которой российские военные расстреливают сдающихся в плен безоружных украинских бойцов.