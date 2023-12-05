Выезд из Украины под видом водителей: в СБУ рассказали о новых схемах уклонения от мобилизации

По данным ведомства, в одном из случаев руководитель районного ТЦК, используя свои связи, вносил личные данные призывников в информационную систему "Шлях" как опытных водителей для международных перевозок.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили три новые схемы, связанные с уклонением от мобилизации. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-центре ведомства.

По версии следствия, что задержанные фигуры предлагали потенциальным призывникам возможность покинуть страну, предоставляя им фальшивые документы для выезда в страны Евросоюза, чтобы избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Спецслужба установила, что стоимость "услуг" варьировалась от 5 000 до 12 000 долларов, в зависимости от региона, срочности и желаемых условий "клиента".

В результате операций, проведенных в различных регионах страны, были задержаны организаторы таких схем, включая главу одного из районных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК).

В чем заключались схемы

Следователи СБУ выяснили, что во Львовской области глава районного ТЦК переправлял украинцев за границу в качестве водителей гуманитарных грузов для украинских военных. Через связи, чиновник добавлял личные данные призывников в информационную систему "Шлях" как опытных водителей для международных перевозок.

В Одессе местный житель создал еще одну "схему", предлагая уклонистам поддельные медицинские документы о мнимой непригодности к службе по состоянию здоровья. Для подделок он привлекал соучастников из военкомата и сотрудников военно-врачебной комиссии.

А в Днепре разоблачили троих фигурантов, продающих уклонистам поддельные документы о невозможности проходить службу из-за состояния здоровья. Они использовали свои связи в одном из местных ТЦК областного центра для изготовления фальшивых документов.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

По всем установленным фактам проводятся расследования. За подобные действия подозреваемым грозит до 9 лет тюремного заключения и конфискация имущества.

Напомним, в ВСУ рассказали, что работники ТЦК и СП не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства, иногда мужчины не становятся на учеты, в том числе на учет военнообязанных после 27 лет.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины. Он три дня бродил по горам, заблудился и связался со спасателями.