Так выиграть войну не выйдет: у США 6000 танков Abrams, но Украине передали 31, — эксперт

По словам военного аналитика Юлиана Репке, в полной боевой готовности находится более 2600 имеющихся у Штатов танков.

У Соединенных Штатов Америки есть в распоряжении 6000 танков Abrams M1, но Украина получала в качестве военной помощи лишь 31 машину. Об этом у себя в X (ранее Twitter) сообщил военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, среди этих 6000 танков в полной боевой готовности находится более 2600 единиц. Несмотря на это, Штаты за последние десять месяцев не обещали передать украинцам еще Abrams M1.

"Как Украина может выиграть войну против России с таким крошечным количеством?" — спросил Репке.

Юлиан Репке о танках Abrams у США Фото: Скриншот

Напомним, что 26 ноября сообщалось, что на фронте заметили танк Abrams. Отметим, что бронетанковый кулак ВСУ пополнился 31 машиной несколько более простой версии Abrams M1A1, но она значительно более массовая в армии США.

Кроме того, военный эксперт Евгений Дикий заявил Фокусу, что линия фронта насчитывает 1300 км, а линия фортификационных сооружений, которые построили российские оккупанты — более 6 000 км. Несмотря на это, даже 31 танк Abrams является важной военной помощью.