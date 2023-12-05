Россияне готовят украинских подростков к войне: в ЦНС рассказали подробности

Во временно оккупированном Луганске россияне открыли "Центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа, рассказали координаторы подполья.

На временно оккупированных территориях россияне развивают сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Координаторы подполья отметили, что на базе псевдоколледжа в Луганске оккупанты открыли "Центр военно-спортивной подготовки". В частности, из федерального бюджета произошло финансирование открытия так называемого центра, что указывает на "целенаправленную программу по инициативе Кремля".

Студенты "колледжа" с 14 лет "будут подвергаться промывке мозгов" и проходить подготовку к военной службе в армии Российской Федерации. В ЦНС считают, что это является очередным актом нарушения международного права россиянами, которые вербуют украинских подростков на войну против их исторической Родины.

В Центре призвали родителей на временно оккупированных территориях уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей и не допустить, чтобы подростки стали жертвами пропаганды и "заложниками варварской политики Кремля".

Напомним, 28 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что враг использует украинских детей для прославления войны на временно оккупированных территориях. В начальных классах оккупанты заставляют детей под диктовку писать письма российским военным.

24 ноября стало известно, что на ВОТ враг заставляет студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать российским военным, которые получили ранения на войне. Старшекурсников привлекают к этой работе как на практику.