В ближайшее время будем производить больше боеприпасов для Украины, — глава Минобороны Финляндии

Расходы на темы увеличения производства боеприпасов в Финляндии вырастут до десятков миллионов евро.

Финляндия в ближайшие несколько недель примет решение об увеличении объемов производства артиллерийских боеприпасов. Об этом изданию Iltalehte заявил министр обороны этого государства Антти Хаккянен.

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Он отметил, что уже были завершены переговоры относительно планов Финляндии нарастить производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение уже будет принято в ближайшее время. По его словам, вопрос могут решить до Рождества.

"Планы готовы", — пояснил Хяккянен.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Цель — поддержать украинское войско еще сильнее, чем это происходит сейчас.

"Вооружение Украины — для нас роковой вопрос", — подчеркнул он.

Отмечается, что расходы на темы увеличения производства боеприпасов вырастут до десятков миллионов евро.

Военная помощь Украине

Канада в среду, 22 ноября, объявила, что предоставляет почти 1 млрд долларов на военную помощь Украине. Правительство страны объявило план военной помощи Украине до 2026 года включительно, в течение которых будет отправлено 947 млн долларов.

Германия объявила решение о помощи в тот же день. ФРГ является одним из лидеров среди стран, которые оказывают помощь ВСУ. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи, грузовики и артиллерийские снаряды.

Литва 24 ноября стало известно, что Литва усилила системы ПВО Украины. Литва производит собственные комплексы РЭБ и несколько из них предоставила Украине, заявил премьер-министр Шмыгаль. Эти установки понадобятся для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136 войск РФ.

Напомним, 24 ноября Bloomberg сообщило, что отсутствие помощи Украине подрывает ее способность защищаться. По словам журналистов, нехватка военной помощи может заставить Украину согласиться на мирные переговоры с Россией с позиции слабости, но есть и худший сценарий.