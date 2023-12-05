Стоянка вертолетов, "Небо-М", "Терек", "Байкал-1М": дроны СБУ поразили цели в Крыму, — СМИ

По информации представителей спецслужбы, оккупанты понесли очередные потери на захваченном полуострове. В Минобороны РФ ранее сообщали об атаке не менее 30 дронов.

Беспилотники Службы безопасности Украины смогли поразить ряд важных военных объектов противника на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в спецслужбе 5 декабря.

Отмечается, что произошел инцидент на территории Крыма утром вторника. Украинским беспилотникам удалось уничтожить немало вражеских целей, среди которых: РЛС "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово; стоянка вертолетов; РЛС П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.

Больше подробностей по этому поводу не прозвучало, однако в ночь на 5 декабря там действительно было неспокойно.

Атака БПЛА по Крыму 5 декабря: детали

В Министерстве обороны РФ заявили, что оккупированный полуостров атакован множеством БПЛА. По некоторым данным их было около 30.

Из-за угрозы захватчикам даже пришлось перекрывать Крымский мост, ведь над Керчью, как сообщается, прозвучала серия взрывов. Местные жители слышали минимум 9 взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково, пишет российское медиа.

В Минобороны РФ также отреагировали и заявили, что атака началась в 6 утра по московскому времени (05:00 по Киеву, — ред.). Им якобы удалось пресечь эти действия, в которых обвинили украинскую сторону.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил активацию запусков "шахедов" из Крыма и Кубани. По его словам, противник пытается запускать дроны-камикадзе даже не для истощения систем ПВО, а для фиксации новых установок, которые могут использоваться Силами обороны Украины.