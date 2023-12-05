Убийцы и сатанист: РФ завербовала более ста тысяч заключенных на войну в Украину, — СМИ

Минобороны РФ завербовывает осужденных из республик национальных меньшинств, в частности из Дагестана, Якутии, Бурятии. Кроме мужчин, в войска ВС РФ наняли заключенных женщин, рассказало издание.

Российская Федерация отправила более 100 тысяч осужденных из колоний на войну в Украину. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на россиянина Владимира Осечкина, руководителя антикоррупционного проекта Gulagu.net.

"С начала войны в феврале 2022 года Россия привлекла более 100 тысяч осужденных из колоний для войны в Украине", — говорится в сообщении.

Владимир Осечкин получил список некоторых завербованных заключенных от Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Издание отметило, что количество завербованных заключенных также подтвердил руководитель другой группы защиты прав заключенных в России.

Эксперты отметили, что масштабность вербовки заключенных подчеркивает острую нехватку людей, с которой сталкивается Кремль. В частности, среди завербованных заключенных есть убийцы, сатанист, осужденный за ритуальное убийство четырех подростков.

По словам Осечкина, в 2022 году ЧВК "Вагнер" завербовала более 49500 заключенных по всей РФ, тогда как Минобороны РФ наняла еще более 52 тысяч. Еженедельно более тысячи из них погибало в Украине.

Глава благотворительной организации Russia Behind Bars Ольга Романова заявила, что в РФ завербовали около 120 тысяч заключенных.

"Из них 50000 были завербованы Пригожиным (основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, — ред.). Остальные были завербованы Минобороны. Количество погибших неизвестно. Около 50000 заключенных сейчас на свободе", — сказала Романова.

Она рассказала, что сейчас завербовано около тысячи заключенных женщин. В целом Минобороны РФ наняло осужденных из республик национальных меньшинств страны, в частности из Дагестана, Якутии, Бурятии.

По словам украинского журналиста Виктора Коваленко, практика вербовки на войну в Украину показывает, что российский президент Владимир Путин "думает о своих людях как об одноразовом материале в своих имперских поисках". Он отметил, что потери оккупантов в войне резко возрастают.

"Следовательно, преступники из тюрем в его глазах еще более одноразовые. Отправляя их на смерть вместо того, чтобы мобилизовать молодое население, Путин выигрывает время, надеясь, что победа над Украиной скоро окажется в его руках", — рассказал Коваленко.

Директор отдела исследований международной безопасности британского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Королевского института объединенных служб Нил Мелвин заявил, что Путин отправляет войска в бой, а затем привлекает новые подразделения, чтобы заменить уничтоженные, полагаясь на большое количество россиян и мало считаясь с их жизнью.

Напомним, 4 декабря в СМИ рассказали, что российские военные стали чаще бежать из армии. По данным журналистов, осенью за помощью в уклонении от службы обратилось на 89% больше российских военных, чем летом этого года.

3 декабря в СМИ рассказали, что Минобороны РФ хочет внести изменения в требования к состоянию здоровья военнообязанных. Сейчас в России есть пять категорий годности к службе, а именно годен, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен, временно не годен и не годен.