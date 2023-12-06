"Впереди победа": Зеленский и Залужный поздравили бойцов ВСУ с праздником (видео)

По словам главы государства, украинские защитники ежедневно доказывают, что страх проиграл. Дальше будет освобождение территорий, а люди смогут вернуться домой. Главнокомандующий ВСУ, в свою очередь, склонил голову перед подвигом украинских военнослужащих.

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил, с чем глава государства Владимир Зеленский поздравил всех причастных. Он убежден, что страх давно уже проиграл, о чем заявил в обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

На кадрах можно увидеть, что президент с самого утра отправился к стене памяти погибших украинских защитников, которые защищали свою страну до последнего. Расположена она в центре Киева.

Владимир Зеленский призвал всех, кто еще не был там лично, по возможности посетить это место. Возле стены памяти уже можно будет много осознать, посмотреть в лица погибших героев, а также сравнить это утро с утром 24 февраля, когда было очень громко и страшно.

"Страх проиграл и теперь о нас услышали все. Как было тяжело тогда, и как не стыдно теперь. Вспомнить что могли потерять, и что сохранили. Зная, благодаря кому именно, ради чего. Зная, что все мы защищаем. Защищаем мы свое, наше", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства отметил, что еще около двух лет назад россияне верили, что смогут взять под свой контроль столицу и другие города Украины, однако сейчас у граждан все еще есть возможность спокойно передвигаться по свободным улицам.

Благодаря титаническим усилиям ВСУ, которые доказали и ежедневно продолжают доказывать, что российской агрессии здесь нет места, Кремль не смог осуществить свои планы "за 3 дня", продолжает президент.

"Позади у нас ежедневная борьба за временно оккупированные территории, а впереди их освобождение и никак иначе. Это наши земли. Это наши люди. Разве есть альтернатива? Нет! Позади 9 лет и 651 день войны, а впереди победа. А как иначе? Разве может быть альтернатива? Все мы знаем, что нет", — продолжает Владимир Зеленский.

Также глава государства отмечает, что несмотря на все сложности, Украине удастся вернуть контроль над всеми территориями, а люди смогут вернуться домой. Все это произойдет благодаря бойцам ВСУ, которые сейчас на фронте ежедневно рушат планы ВС РФ.

"И помните: к тем, кто вел себя хорошо — придет Святой Николай Чудотворец. К тем, кто вел себя безобразно — придут ВСУ", — подытожил президент.

День ВСУ 6 декабря: поздравление Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил подчиненных с профессиональным праздником, опубликовав ролик в своем Telegram-канале. Он поблагодарил всех, кто ежедневно делает столь тяжелую работу на поле боя.

"Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и офицером. Особенно перед теми, кто сегодня в огне боев и под обстрелами, в холодных замерзших окопах и руинах крепко держит оборону и уничтожает коварного врага", — заявил Валерий Залужный.

Отдельно он добавил, что сейчас идет борьба не за звания и должности, а за будущее наших детей. Именно из-за них у Украины нет права на поражение. Благодаря защитникам страна продолжает жить и не сдается, а также с каждым днем становится понятно, как бы тяжело не было — уже никогда не будет стыдно.

"Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных сил Украины. Спасибо за службу! С Днем Вооруженных сил Украины!" — подытожил Валерий Залужный.

Напомним, 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что в марте может произойти "переломный момент". По его словам, связано это с выборами президента в России, где граждане могут вновь избрать Владимира Путина. "Игра" будет на стороне Запада, ведь мир может не признать эти выборы и глава Кремля будет нелегитимным лидером.