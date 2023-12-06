Мобилизация в Украине: как попасть в подразделение, где хочешь служить

На сегодняшний день желающие защищать Украины могут попасть в армию двумя путями — мобилизация и контракт.

Как мобилизоваться в желаемое подразделение и где найти вакансии для подписания контракта с ВСУ, рассказывают специалисты по рекрутингу в украинское войско и военнообязанные.

Они подчеркивают, что некоторые из призванных в армию бояться попасть "не туда" или что их не подготовят перед отправкой на фронт. При этом не всегда военкомат согласится отправить туда, где мобилизованный хочет служить. Тем не менее, сейчас, когда идет всеобщая мобилизация, желающие защищать Украины могут попасть в заранее выбранное подразделение ВСУ. При этом существует два основных способа, как попасть в армию, — это мобилизация и контракт.

Поиск места службы — надо ли делать это заранее

Военные, уже проходящие службу в Силах обороны, говорят, что это правильное решение, особенно если есть возможность присоединиться к побратимам-единомышленникам. Так считает и офицер медицинской службы 112-й отдельной бригады ТРО Александр Антонов, мобилизовавшийся через рекрутеров.

"Мы все понимаем, что армия – это зеркало нашего общества. Очень важно, чтобы с этими людьми у тебя были хоть какие-то общие ценности. Если найдешь место и подразделение, ты можешь быть со "своими" людьми. Это важно, потому что ты с ними даже не работаешь вместе, ты с ними живешь", — говорит военный.

Как попасть в армию

Если вы хотите попасть в армию, можно условно выделить три способа, как это сделать:

пойти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат);

обратиться напрямую в подразделение, в котором вы хотите служить;

воспользоваться платформами с военными вакансиями, через которые разные подразделения рекрутируют людей.

Обратиться в ТЦК

Наиболее популярным способом является обращение в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"То есть необходимо прийти в военкомат, в котором вы стоите на учете, с военно-учетными (военный билет или приписное) и другими документами. Впоследствии вам будет проведена военно-врачебная комиссия, которая определит, пригодны ли вы к службе. Позже вас отправят на учебу и в воинскую часть, в которую вас распределили", — поясняет начальник юридической службы 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Денис Томилин.

Он подчеркивает, что военкомат будет подбирать должность в соответствии с военно-учетной специальностью и согласно заявкам, которые поступают от командования.

"Если честно, военкомат не всегда индивидуально подходит к пожеланиям военнообязанных, которые хотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Из-за потребностей армии не всегда можно реализовать все индивидуальные пожелания", — замечает Томилин.

Руководитель ТЦК, добавляет он, может даже не опираться на ваши профессиональные навыки, потому что условно в одном месяце нужно закрыть, например, потребность по танкистам, в другом — по разведчикам.

"Люди, которые попадают в военкомат с недефицитными военно-учетными специальностями, направляются на переобучение на специальности, которые сейчас нужны ВСУ", — констатирует Антонов.

Обратиться напрямую в подразделение

Если вы хотите попасть в конкретное подразделение, то следует обратиться к его руководству. В основном они сообщают о наборе желающих присоединиться к их подразделению на своих страницах в соцсетях. Также иногда предлагают "тестовую неделю" — попробовать себя, например, в качестве штурмовика, прежде чем решиться на контракт.

"Например, у нас есть страница на Facebook, где указан контактный телефон горячей линии. На него можно позвонить, оставить свои данные, которые передадут в отделение персонала. При наличии свободной должности и профессиональных знаний человека мы с удовольствием сконтактируем и обеспечим место в ВСУ", — говорит Томилин.

К примеру, на сайте 3-й отдельной штурмовой бригады можно увидеть следующие вакансии: штурмовик, медик, механик-водитель, оператор БПЛА самолетного типа. В описании каждой вакансии указаны требования к подготовке, образованию или возрасту кандидатов.

Хорошим вариантом также будет подача заявки на специальность, которая вам нравится, с помощью специальных платформ с вакансиями. Например, если вы айтишник, можете рассматривать вакансии со значком "ИТ", если вы журналист, — "пресс-служба" и т.д.

В "Азове", например, доброволец заполняет анкету, после чего с ним связываются и приглашают на собеседование. Если оно проходит успешно, нужно предоставить необходимые документы. Далее новобранцев отправляют на "курс молодого бойца": огневая подготовка, тактическая медицина, топография и т.д. После этого необходимо сдать "нормативы".

"По завершении собеседования рекрутер сообщит, когда будет отправка в часть. В определенный день необходимо прибыть на сбор в воинскую часть, чтобы получить базовое вещевое обеспечение и подписать документы о прохождении службы. Потом – базовый курс боевой подготовки, который длится ориентировочно пять недель", — говорится на сайте бригады.

Существуют подразделения, у которых нет "нормативов" — некоторые проводят только собеседование, могут быть базовые тесты на логику. С кандидатом могут общаться лично командир, кадровик, представитель службы морально-психологического обеспечения, контрразведка. Однако обучение в обязательном порядке проходят все новобранцы.

"Физическая подготовка должна быть в каждом подразделении. В свое время это называлось "курс молодого бойца", а сейчас это "базовая общая военная подготовка". Все ее проходят, потому что сегодня ты делопроизводитель, а завтра ты в окопе. Мы должны уметь все: знать тактику, штурмовые действия, стрельбы, тактическую медицину", — дополняет Томилин.

Также можно обращаться в центры рекрутинга подразделений в разных городах (вся информация об этом также указана на сайтах).

Если военкомат откажет отправить по письму-отношению

Отношение — это документ, в котором воинская часть просит ТЦК направить в ее расположение на службу конкретного военнослужащего. Однако такой документ носит рекомендательный характер, поэтому военкомат может отказаться мобилизовать вас именно туда, куда вы хотите.

"У нас был случай, когда парня приняли на должность видеографа в одном подразделении. Он пришел в свой военкомат, и его в тот же день отправили в совсем другую бригаду, несмотря на то, что у него было отношение. Мы об этом узнали и начали разбираться", — вспоминают рекрутеры.

Есть еще один путь — призвать военнослужащего приказом командира, а в военкомат уже сообщить о том, что этот человек призван и находится на службе. Это возможно, поскольку закон позволяет командирам воинских частей производить мобилизацию.

"Иногда мы идем по пути, позволяющему согласно ст. 22 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", и призываем военнослужащего приказом командира. Но это не практика, а больше исключение. Мы это делаем, если видим, что пришел специалист, просто необходимый воинской части, тогда может быть такое решение", — подчеркивает Денис Томилин.

В таком случае командир воинской части может издать приказ, которым включит вас в личный состав воинской части, и направить соответствующее уведомление в ТЦК.

Если человек не проходил военно-врачебную комиссию, то перед зачислением он должен пройти соответствующий медосмотр.

Как повысить шансы служить в желаемом подразделении

В первую очередь специалисты по рекрутингу в ВСУ по советует будущим новобранцам обследоваться и подготовиться к службе физически.

Еще один важный шаг — пройти теоретическую подготовку. Также преимуществом будет профильное обучение.

И третий шаг — обязательно пройти качественный курс по тактической медицине. Это в любом случае понадобится и может спасти вам жизнь.

"Эти три шага будут дополнительным преимуществом для кандидата при отборе на вакансию", — отмечают рекрутеры.

Напоминаем, Фокус перечислил основания, при которых работники ТЦК могут зайти в помещение военнообязанного.

Также журналисты Фокуса указали, кого именно могут мобилизовать в ряды ВСУ в декабре.