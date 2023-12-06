Самая дорогая цель: БПЛА уничтожил новейший ЗРК С-350 "Витязь" за $135 млн (видео)

Уничтоженный ЗРК С-350 "Витязь" мог быть единственным комплексом, поставленным на вооружение в ВС РФ. В 2027 году оккупанты планировали получить 12 единиц такого вооружения, рассказал волонтер Сергей Стерненко.

На левом берегу Херсонской области бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили часть новейшего зенитно-ракетного комплекса С-350 "Витязь" с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

"Абсолютный рекорд по уничтоженной цели FPV-дроном! Воины 11-й бригады НГУ, подразделения БПЛА "Ласточка" экипажа "Самосуд" уничтожили вашими дронами часть новейшего зенитно-ракетного комплекса С-350 Витязь!" — сказал Сергей Стерненко.

Он отметил, что была полностью уничтожена пусковая и поражена еще одна машина. Стоимость пусковой установки на экспорт составляет от 135 миллионов долларов.

"Это — самое дорогое, что когда-либо уничтожали FPV. Ранее рекордом был "Тор" (ЗРК "Тор", — ред.) за 24 млн долларов, его уничтожили воины 103 ОБр ТРО", — подчеркнул Стерненко.

По словам волонтера, стоимость не является важнейшей, поскольку это мог быть единственный комплекс, поставленный врагу на вооружение. В частности, в 2027 году россияне планировали получить 12 единиц ЗРК, поэтому эта потеря является болезненной для оккупантов.

ЗРК С-350 "Витязь": что известно

ЗРК С-350 "Витязь" — зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Технические характеристики:

боевой расчет — 3 человека;

количество зенитных управляющих ракет на пусковой установке — 12;

минимальный интервал между пусками зенитных управляющих ракет — 2 секунды;

время зарядки и разрядки — 30 минут;

максимальная дальность поражения 60 километров, высота — 30 километров;

максимальное количество одновременно наведенных зенитных управляющих ракет — 32;

время развертывания ЗРК в боевое положение — 5 минут.

Кроме этого, ЗРК С-350 "Витязь" одновременно может поражать 16 аэродинамических целей и 12 баллистических.

Напомним, 5 декабря стало известно о том, что на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО уничтожили российский РСЗО "Град" и склад боеприпасов ВС РФ с помощью ударного БПЛА. Взрыв после удара дрона Perun был виден с дальнего расстояния.

28 ноября командир роты Юрий Федоренко рассказал, что на Бахмутском направлении бойцы роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко поразили две единицы САУ, ЗРК и ВАТВС РФ.