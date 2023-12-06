В Киеве установили памятник Мациевскому, которого казнили за фразу "Слава Украине" (фото)

По словам скульптора Олега Цьося, сложнее всего было делать взгляд, потому что начинаешь переживать и много думать о произошедшем. Монумент одели в личную форму погибшего героя.

В Киеве открыли памятник украинскому защитнику Александру Мациевскому, который был расстрелян российскими оккупантами после фразы "Слава Украине". Об этом сообщает "Суспiльне" 6 декабря.

Скульптор Олег Цьось является автором монумента и на работу ушло практически два месяца. Он признается, что создавать монумент было сложно, ведь хотелось проработать каждую деталь.

В Киеве установили памятник погибшему украинскому военному Александру Мациевскому Фото: Суспільне В Киеве установили памятник погибшему украинскому военному Александру Мациевскому Фото: Суспільне

Сначала лицо Александра Мациевского изучали по фотографиям в паспорте, видеороликам и другим кадрам, которые были доступны.

"Самое трудное — это взгляд. Когда начинаешь его вылепливать, начинаешь переживать, думать",- рассказывает скульптор.

Отдельно было отмечено, что тяжело было работать также с пропорциями, ведь было принято решение скульптуру одеть в личную одежду погибшего военного. Для этого Олег Цьось регулярно консультировался с матерью героя Прасковьей Мациевской-Демчук.

Сама женщина признается, что ее сын воевал с гордостью и любовью к своей родине. Несмотря на сильную усталость он был счастлив, ведь выполнял свой гражданский долг и помогал освобождать украинские земли от российских оккупантов.

В Киеве установили памятник погибшему украинскому военному Александру Мациевскому Фото: Укринформ В Киеве установили памятник погибшему украинскому военному Александру Мациевскому Фото: Укринформ

Расположили скульптуру на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". На открытии присутствовали родные Александра Мациевского, среди которых и его супруга Юлия.

Стоит отметить, что памятник Александру Мациевскому 24 ноября появился также в его родном Нежине Черниговской области. В городском совете ранее отмечали, что высота скульптуры составляет 2,2 метра и она станет центральной фигурой мемориала в честь погибших бойцов ВСУ.

Ранее памятник Александру Мациевскому появился также в Грузии. Установлен монумент в городе Тбилиси возле клиники Акакия Цилосани.

29 июня сообщалось, что в Берлине также не забыли об Александре Мациевском и еще в начале лета создали в его честь мурал. Героя Украины увековечили возле здания антитоталитарного музея в столице Германии.