"Ликвидировали": в России нашли тело экс-нардепа-предателя Ильи Кивы, — СМИ

В российских СМИ сообщили, что в Подмосковье умер коллаборант Илья Кива. Украинский блогер Сергей Стерненко заявил, что его источники это подтверждают.

В России умер экс-депутат Верховной рады и предатель Илья Кива. Об этом 6 декабря сообщили в российское медиа "РЕН ТВ" со ссылкой на свои неназванные источники.

По данным журналистов, тело обнаружили в Подмосковье.

В медиа "Экстренный вызов 112" добавили, что на месте происшествия работают экстренные службы.

В "РИА Новости" передали, что тело было найдено в селе Супонево.

О смерти Кивы сообщила в соцсетях и российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она отметила, что предателя "убили".

Что говорят в Украине?

Украинский блогер Сергей Стерненко заявил, что его источники "подтверждают ликвидацию Кивы".

Также он передал "послание" от Службы безопасности (СБУ), что "быть предателем Украины смертельно опасно".

"Пристрелили паскуду, и так должно быть с каждым, кто работает на врага", — написал Стерненко.

В "Бабель" со ссылкой на источники написали, что Киву ликвидировала СБУ.

"Его застрелили — это спецоперация СБУ", — говорится в посте.

Стоит отметить, что в 8:48 экс-нардеп сделал публикацию в соцсетях. Однако на новости о его смерти в телеграмм-канале реакция на момент публикации материала отсутствует.

Последняя публикация Ильи Кивы Фото: Скриншот

Напомним, 27 ноября бывший депутат Илья Кива написал обращение к украинскому генпрокурору из-за якобы преступлений представителей власти. Он заявил, что чиновники включая президента Владимира Зеленского сознательно затягивали переговоры с Россией.

Илья Кива заочно был приговорен к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах к свержению конституционного строя, государственной измене, использовании коммунистической символики и призывах к агрессивной войне.