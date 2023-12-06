"Предрождественское чудо": Украина вернула восьмерых похищенных Россией детей, — Ермак

По информации руководителя ОП, со своими семьями на Родине воссоединятся четверо девушек и еще столько же ребят в возрасте от 8 до 18 лет.

Украине удалось вернуть восьмерых депортированных в РФ детей и тех, которые оказались на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Совместные усилия способны создать предрождественское чудо", — говорится в сообщении.

Со своими семьями на Родине воссоединятся четверо девушек и четверо парней в возрасте от 8 до 18 лет.

Над возвращением украинских детей работали команды Офиса и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в рамках плана действий президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".

"Благодарны Государству Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных детей и тех, которые оказались на ВОТ", — подчеркнул Ермак.

Напомним, 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

Кроме того, 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

Больше читайте в материале Фокуса "Освобождение детей, пленных и развитие портов: почему Катар хочет стать посредником для Украины".