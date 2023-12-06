Следственный комитет РФ рассказал подробности смерти экс-нардепа Ильи Кивы

По информации представителя экстренных служб Российской Федерации, сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

После убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом российскому изданию "РИА Новости" сообщила старшая помощница руководителя подмосковного СК РФ Ольга Врадий.

"В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, вероятно, Киви найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области", — говорится в сообщении.

По его словам, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст.105 УК РФ)", — заявила Врадий.

Смерть Ильи Кивы: детали

О смерти бывшего нардепа сначала сообщили российские СМИ. По их информации, тело Кивы якобы нашли в его доме в селе Супонево. По словам российских пропагандистов, коллаборационист был убит.

Позже представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что в украинской разведке подтвердили смерть экс-нардепа. Он отметил, что Кива был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборационистов".

Также в российском медиа Mash отметили, что Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club" в Подмосковье в РФ. На его теле была кровь и гематомы. В заметке указано, что экс-нардеп лежал на снегу посреди парковой зоны загородного комплекса, расположенного в селе Супонево возле Звенигорода.

Дело Ильи Кивы: что известно

Напомним, 13 ноября украинский суд заочно вынес приговор экс-нардепу Киве и признал его виновным в госизмене, использовании коммунистической символики и призывах к агрессивной войне. Ему назначили 14 лет заключения с конфискацией имущества. В частности, подозрение ему объявили еще в марте 2022 года.

Также в конце ноября Кива сообщал, что обратился к генпрокурору Украины и заявил якобы о преступлениях, которые совершили представители украинской власти. По его мнению, украинская делегация специально затягивала переговоры с Россией по указанию британского экс-премьера Джонсона.