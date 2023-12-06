Рейды ТЦК: на Закарпатье продолжают выдавать повестки в спортзалах, — соцсети (видео)

Местные СМИ пишут, что представители ТЦК посетили спортзалы Мукачево и Хуста и выдали мужчинам повестки.

На Закарпатье люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, продолжили рейды по тренажерным залам. Соответствующее видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал "Ужгород LIVE | Закарпатье".

Как сообщают авторы канала, люди в военной форме выдавали повестки в тренажерных залах Мукачево и Хуста.

На видео можно увидеть как люди в форме, а некоторые и с автоматами, проверяют документы у мужчин, которые пришли позаниматься в спортзале. Впрочем, на записи не слышно, о чем говорят люди.

Реакция Закарпатского военкомата

Отметим, что на момент написания новости Мукачевский районный территориальный центр комплектования, Хустский территориальный центр комплектования и Закарпатский областной ТЦК и СП не публиковали никакой реакции на инцидент, который зафиксирован на видео.

Рейды ТЦК: что известно

Отметим, что 5 декабря местные Telegram-каналы Закарпатья публиковали видео, как представители ТЦК посетили тренажерный зал в Ужгороде. Тогда СМИ утверждали, что у военнообязанных проверяли документы и выдавали повестки.

Впрочем Закарпатский и Ужгородский ТЦК не публиковали реакции на опубликованную в соцсетях информацию.

Скандалы с повестками

Отметим, что в конце ноября в соцсети опубликовали видео, как неизвестные лица в форме силой посадили в автомобиль мужчину и повезли в неизвестном направлении. Между тем женщину, которая пыталась "отбить" своего мужа, сначала силой держали, а позже выбили из ее рук телефон.

Также в начале октября появилось видео, как сотрудники Тернопольского ТЦК избили человека. На этот инцидент отреагировал тернопольский городской голова. Он заявил, что о случаях ненадлежащего обращения во время мобилизационных мероприятий нужно сообщать в военную прокуратуру или полицию.

Напомним, с 1 декабря и до завершения военного положения на Закарпатье ввели проверку документов. Между тем в местной ОВА сообщили, что такие меры не связаны с мобилизацией, а причинной введения проверки является повышение уровня криминогенной обстановки.