"Провалим этот исторический момент": Украина вряд ли получит помощь от США до конца года, — NYT

По словам журналистов, даже те республиканцы, которые активно поддерживали Украину, проголосовали против дополнительной помощи Киеву.

Блокирование законопроекта о выделении помощи Украине в Сенате США означает, что Киев вряд ли сможет получить дополнительную американскую помощь до конца года. Об этом пишет The New York Times 6 декабря.

В статье говорится, что голосование о помощи Украине провалилось из-за внутреннего спора об иммиграционной политике, однако сопротивление, которое законопроект встретил в Конгрессе, показывает "снижение аппетита республиканцев к поддержке Украины".

По словам журналистов, результаты голосования говорят о том, что Украина вряд ли сможет получить дополнительную помощь от Вашингтона до конца года. В связи с этим Белый дом и украинские официальные лица "бьют тревогу", заявляя, что к концу года у Украины закончатся ресурсы для защиты от российской агрессии.

Сообщается, что даже те республиканцы, которые активно поддерживали Украину, проголосовали против дополнительной помощи Киеву, так в законопроекте не были учтены их требования касательно контроля за иммиграцией.

"Очевидно, некоторые из наших коллег предпочли бы позволить России растоптать суверенное государство в Европе, чем сделать все возможное для обеспечения соблюдения собственных суверенных границ Америки", — заявил сенатор-республиканец Митч МакКоннелл.

В свою очередь демократы говорят о том, что законопроект о расходах предусматривает выделение более 20 миллиардов долларов на меры по обеспечению безопасности границ. По их словам, республиканцы создают "ложный кризис", используя тему Украины, чтобы продвинуть свою иммиграционную программу.

"Вы не можете сказать: "Я за Украину", но только в том случае, если я добьюсь принятия этой совершенно несвязанной с этим политики. Вы не можете выступать за то, чтобы помешать Путину захватить страну силой, а затем голосовать против предоставления Украине ресурсов для этого", — сказал сенатор-демократ Брайан Шац.

Лидер большинства Сенате Чак Шумер отметил, что демократы продолжат работать с республиканцами, чтобы найти решение, и готовы рассмотреть любые новые предложения, которые могут предложить его коллеги.

"Если мы не сможем прийти к голосованию, которое поддержит наших союзников и партнеров в Украине, мы провалим этот момент истории", — добавил сенатор-демократ Крис Кунс.

Напомним, 6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США. Все представители Республиканской партии проголосовали против.

Президент США Джо Байден назвал действия сенаторов "политическим шантажом в чистом виде". По его словам, республиканцы грозят прекратить поддержку Украины, если не смогут "провести свою экстремальную политику пограничного контроля".