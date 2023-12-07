Путин "вернется за добавкой": в МИД Британии призвали помочь Украине, пока не поздно

По словам британского дипломата Дэвида Кэмерона, противостояние в Украине можно назвать "борьбой нашего поколения", ведь Кремль продолжает угрожать всему континенту.

Мировое сообщество должно вернуть свое внимание к войне в Украине, которую начала Российская Федерация. При ином сценарии президент Владимир Путин может повторить агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

По его словам, война в Украине является "борьбой нашего поколения", так как Россия продолжает угрожать безопасности на всем континенте. Несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, всем стоит сосредоточиться именно на украинском противостоянии.

"Мы знаем, что если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги Америки будут радоваться", — заявил Дэвид Кэмерон.

Отдельно в интервью пошла речь о проблемах, которые могут возникнуть с помощью Соединенных Штатов Америки для Украины. Британский министр не согласен с тем, что если Конгресс не проголосует за многомиллиардный пакет безопасности, в котором часть бюджета планировалась для поддержки Украины, то Вашингтон будет "менее надежным" союзником.

Все понимают, что эти деньги очень нужны Киеву, однако вопрос сильно усложняется политическими моментами, говорит Дэвид Кэмерон.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что Владимир Путин раскритиковал страны Балтии за "русофобскую политику" и пообещал "свинским" ответом. Жители Балтии будут иметь несчастье у себя дома, если будут продолжать любить россиян, заявил глава Кремля. Аналогичные неприятности он пообещал международным институциям.

28 ноября сообщалось, что Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до выборов в США 2024. По данным журналистов, Альянс будет поддерживать Украину, хотя маловероятно, что в следующем году удастся достичь мира.