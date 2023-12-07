Не только Magura V5: дроновый флот Украины способен уничтожить весь флот России (видео, инфографика)

Как подчеркнул журналист The Times, морские дроны меняют войну на Черном море, разоблачая уязвимость вражеских кораблей перед дешевыми, быстро изготовленными украинскими дронами-камикадзе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали журналистам о морских беспилотниках, которые подготовлены и ожидают боевой работы на складах ВСУ. Об этом пишет корреспондент The Times.

Как стало известно изданию, существуют, по классификации ГУР, три вида морских дронов — дроны ГУР, морские дроны-камикадзе и новое поколение морских дронов.

"Операторы беспилотников меняют морскую войну, разоблачая уязвимость вражеских кораблей перед дешевыми, быстро изготовленными дронами-камикадзе", — отмечает журналист.

Дроны Главного управления разведки

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что именно этими дронами он делал пробоины в самых современных российских военных кораблях. Свои последние цели он потопил возле поселка Черноморское в Крыму 10 ноября.

Военный рассказал, что беспилотники могут избегать противолодочных сеток, прокрадываются в порт и находят правильный угол атаки.

Как вспоминает командир "13", во время одной из атак россияне открыли огонь из пулеметов, но ничего не могли сделать, поскольку украинские дроны имеют низкие и узкие силуэты, а когда они разгоняются, то попасть в них практически невозможно, даже из крупнокалиберного оружия.

"Таким образом два беспилотника достигли своих целей и попали в десантные катера класса "Акула" и "Серна", а третий — взорвался в доке. Катера затонули, забрав с собой на дно Черного моря загруженный бронетранспортер", — констатирует "13-й".

В мае такой же морской беспилотник частично поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который был вынужден вернуться из Босфора обратно в порт.

Впоследствии — в июле и сентябре — такая же судьба постигла сверхсовременный российский патрульный корабль "Сергей Котов". Второй раз его повредили беспилотники, которые случайно попали в корабль, когда он маневрировал, чтобы избежать преследования вражеской авиации.

"Это оружие чрезвычайно эффективно. Если мы только примерно представим, сколько стоит строительство таких кораблей, как "Котов", и подготовка экипажей — это займет годы, чтобы построить и обучить экипаж. Даже если перечислить все беспилотники, которые используются в атаке, то они в тысячи раз дешевле", — уверяет командир и говорит, что все упомянутые атаки — это дело рук операторов ГУР.

Морские дроны-камикадзе

Другие подразделения украинской армии, в том числе Служба безопасности Украины, использовали беспилотники Sea Baby для атаки на Керченский мост, фрегат "Адмирал Макаров", нефтяной танкер Sig и десантный корабль "Оленегорский горняк". Они несут большую боеголовку весом 450 килограммов.

"Именно эти беспилотники в сочетании с рейдами спецотрядов на остров Змеиный и в Крым, а также потоплением "Москвы" заставили россиян отступить назад", — пишет The Times.

Поэтому российский Черноморский флот был вынужден перейти от наступательных к оборонительным действиям, отступить к контролируемой береговой линии в Крыму. И уже никто, как пишет издание, не угрожает Одессе и Одесской области высадкой десанта.

"Для защиты оккупированных портов, где Черноморский флот установил многочисленные слои защиты от беспилотников, (врагу. — Ред.) пришлось задействовать вертолеты и быстрые патрульные катера", — констатирует журналист.

Результатом для Украины стала возможность проложить вдоль побережья Румынии и Болгарии, союзников НАТО, и через Босфор международный торговый маршрут, что ослабило давление Кремля на Киев. Таким образом через новый украинский гуманитарный коридор после выхода РФ из зерновой сделки прошло более 200 судов, которые перевезли 7 миллионов тонн зерна, металлов и другой продукции.

Новое поколение дронов

Склад, на котором позволили побывать корреспонденту The Times, наполнен различными типами морских дронов — модернизированных и оснащенных по новейшим технологиям. Собирается эта техника полностью в Украине.

Здесь и беспилотные надводные дроны Magura V5, каждый из которых оснащен двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым приемником и двигателем мощностью 300 л.с., который двигает судно сквозь волны со скоростью 45 морских миль/ч. В носовой части каяка размещена 250-килограммовая боеголовка.

Инфографика The Times Фото: Скриншот

Рядом — черные корпуса следующего поколения дронов, оснащенные более тяжелыми боеголовками, которые могут выставлять мины на пути ничего не подозревающих судов, а затем возвращаться на базу невредимыми. Спутниковый приемник типа Starlink расположен на задней панели, который передает изображение с двух камер в подразделение военной разведки, имеющее тесные связи как с британской, так и с американской разведкой. Двигатель мощностью 300 л.с. развивает скорость до 45 миль/ч во время атаки, а крейсерская скорость 25 миль/ч обеспечивает ему дальность хода около 250 миль.

"Я мечтаю потопить еще больше российских кораблей, гораздо больше. Так много, чтобы они вообще не могли плавать. Способны ли мы уничтожить весь Черноморский флот? Да. И мы над этим работаем", — подытожил командир беспилотного флота "13-й".

Напомним, 11 ноября UNITED24 сообщили, что Украина поразила 8 кораблей РФ морскими дронами и ракетами.

15 сентября СБУ подбили ракетный корабль "Самум" дроном SeaBaby.

Также сообщалось, что в Воздушных силах назвали уничтожение российского корабля серьезным ударом по имиджу режима Кремля.