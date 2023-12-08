Пентагон запросит у Конгресса $1 млрд на замену оружия, отправленного в Украину

Военная помощь Израилю не повлияла на поставки вооружений Украине, поскольку механизмы поддержки отличаются, отметил представитель Минобороны США Даг Буш.

Пентагон готовит последний запрос к Конгрессу США о выделении 1 млрд долларов на замену оружия, отправленного в Украину, после того, как законодатели-республиканцы отклонили законопроект Белого дома о помощи в размере 61,4 млрд долларов. Об этом 7 декабря сообщили журналисты Defence One.

Помощник министра армии США по закупкам Даг Буш заявил, что средства для пополнения американских запасов почти исчерпаны.

"Сейчас есть чуть меньше миллиарда. Однако мы работаем над тем, чтобы использовать оставшуюся часть этой суммы в ожидании одобрения Конгресса. Очень скоро она будет равна нулю", — сказал он.

Также Буш пояснил механизмы военной помощи Израилю и Украине, которые принципиально отличаются. В силу этого передача израильской стороне 155-мм артиллерийских боеприпасов не повлияла на поставки вооружения Украине.

По словам чиновника, передача оружия Израилю осуществлялась в рамках программы быстрых иностранных военных продаж, которая позволяет передавать боеприпасы непосредственно из американских военных арсеналов. В то время как оружие в Украину было отправлено с помощью другого механизма, называемого президентскими полномочиями по сокращению вооружений.

"Мы поставляли боеприпасы разных типов — все, от вертолетов до артиллерии, некоторые приборы ночного видения, — но ничего такого, что могло бы составить прямую конкуренцию тому, что уже планировалось отправить в Украину", — подчеркнул Буш.

Ранее сообщалось, что по словам бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона, министр обороны США Ллойд Остин пригрозил членам Палаты представителей США отправить их родственников на войну с РФ. Эти угрозы якобы прозвучали на секретном заседании в Палате представителей, где обсуждалось финансирование Украины.