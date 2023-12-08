"Атеш" обнаружил новые места базирования ВС РФ в Крыму: где дислоцируется враг (фото, видео)

Украинские партизаны расширили список мест пребывания оккупантов и детально оценили инженерные сооружения в Сакском районе.

Украинское подполье разведало места дислокации Вооруженных сил Российской Федерации в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" обнаружил места дислокации ВС РФ в Сакском районе Крыма", — говорится в сообщении.

Агенты партизанского движения продолжают проводить разведывательную деятельность на территории Крыма. Подполье выявило места дислокации личного состава ВС РФ и их складов. Благодаря полученным данным партизаны смогли расширить список мест пребывания оккупантов и детально оценить инженерные сооружения в районе.

Координаты мест дислокации ВС РФ:

45.3019261740363, 33.0237850250601;

45.2946490254726, 33.03524812604231.

В партизанском движении добавили, что продолжают вести разведку, выявлять новые места базирования врага и передавать информацию Силам обороны Украины.

"Мы прилагаем максимальные усилия для борьбы с оккупантами за свободу и справедливость", — добавили в "Атеш".

Напомним, 8 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили о новом маршруте переброски личного состава ВС РФ из России в Джанкой в Крыму. Оккупанты прибывают на вокзал автотранспортом и поездами. Зато россияне не используют аэродром и военный городок из-за недавних атак и больших расходов.

5 декабря стало известно, что россияне репрессируют солдат срочной службы. ФСБ использует тактику КГБ в борьбе с инакомыслием. С помощью контрактников оказывается давление на солдат-срочников, в частности их бьют, унижают, создают проблемы во время дежурств и отказывают в отгулах.