Украина получила от ФРГ новые гранатометы, машины и БПЛА: что известно (видео)

Комплекс LUNA NG — это новейшая разработка, которая была представлена только в 2022 году. В комплекс входят катапульта, наземная станция управления, сети для БПЛА, ремонтный комплект и несколько дронов.

Украина получила один беспилотный комплекс LUNA NG от Германии. Об этом говорится на сайте Федерального правительства ФРГ.

Как сообщает Telegram-канал In Factum Это новейшая разработка, которую представил концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory во Франции только в 2022 году. В комплекс входят катапульта, наземная станция управления, сети для БПЛА, ремонтный комплект и несколько дронов. Все комплектующие могут уместиться в грузовике MAN HX.

"Дрон (входящий в комплекс LUNA NG, — ред.) использует специальные композитные материалы для улучшения летно-технических характеристик. Он может повисать над полем боя на 12 часов и имеет максимальную дальность передачи данных в 300 км с использованием системы StaCom", — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальная взлетная масса беспилотника составляет 100 килограмм. Он может летать со скоростью от 80 до 150 километров в час на расстояние более 150 километров.

Также, как сообщается, Германия передала Украине:

10 БПЛА Vector;

8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

6 машин для охраны границы;

70 HK GMG/GMW (автоматический гранатомет);

Более 250 155-мм артиллерийских боеприпасов;

100 000 аптечек первой помощи.

Ранее сообщалось, что Украина получила комплексы Vampire от США. Украинская армия получила комплексы на базе бронированной версии вездехода Humvee. Один комплекс имеет 4 ракеты с лазерным наведением.