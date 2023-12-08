Украина получила от ФРГ новые гранатометы, машины и БПЛА: что известно (видео)

Комплекс LUNA NG — это новейшая разработка, которая была представлена только в 2022 году. В комплекс входят катапульта, наземная станция управления, сети для БПЛА, ремонтный комплект и несколько дронов.

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Украина получила один беспилотный комплекс LUNA NG от Германии. Об этом говорится на сайте Федерального правительства ФРГ.

Как сообщает Telegram-канал In Factum Это новейшая разработка, которую представил концерн Rheinmetall на выставке Eurosatory во Франции только в 2022 году. В комплекс входят катапульта, наземная станция управления, сети для БПЛА, ремонтный комплект и несколько дронов. Все комплектующие могут уместиться в грузовике MAN HX.

"Дрон (входящий в комплекс LUNA NG, — ред.) использует специальные композитные материалы для улучшения летно-технических характеристик. Он может повисать над полем боя на 12 часов и имеет максимальную дальность передачи данных в 300 км с использованием системы StaCom", — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальная взлетная масса беспилотника составляет 100 килограмм. Он может летать со скоростью от 80 до 150 километров в час на расстояние более 150 километров.

Также, как сообщается, Германия передала Украине:

10 БПЛА Vector;

8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

6 машин для охраны границы;

70 HK GMG/GMW (автоматический гранатомет);

Более 250 155-мм артиллерийских боеприпасов;

100 000 аптечек первой помощи.

Украина получила один беспилотный комплекс LUNA NG от Германии

Ранее сообщалось, что Украина получила комплексы Vampire от США. Украинская армия получила комплексы на базе бронированной версии вездехода Humvee. Один комплекс имеет 4 ракеты с лазерным наведением.