Україна отримала від ФРН нові гранатомети, машини та БПЛА: що відомо (відео)

Комплекс LUNA NG — це новітня розробка, яка була презентована лише у 2022 році. До комплексу входять катапульта, наземна станція управління, мережі для БПЛА, ремонтний комплект і кілька дронів.

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Україна отримала один безпілотний комплекс LUNA NG від Німеччини. Про це йдеться на сайті Федерального уряду ФРН.

Як повідомляє Telegram-канал In Factum, це новітня розробка, яку презентував концерн Rheinmetall на виставці Eurosatory у Франції тільки у 2022 році. У комплекс входять катапульта, наземна станція управління, мережі для БПЛА, ремонтний комплект і кілька дронів. Усі комплектуючі можуть вміститися у вантажівці MAN HX.

"Дрон (що входить до комплексу LUNA NG, — ред.) використовує спеціальні композитні матеріали для поліпшення льотно-технічних характеристик. Він може повисати над полем бою на 12 годин і має максимальну дальність передавання даних у 300 км із використанням системи StaCom", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що максимальна злітна маса безпілотника становить 100 кілограм. Він може літати зі швидкістю від 80 до 150 кілометрів на годину на відстань понад 150 кілометрів.

Також, як повідомляється, Німеччина передала Україні:

10 БПЛА Vector;

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

6 машин для охорони кордону;

70 HK GMG/GMW (автоматичний гранатомет);

Понад 250 155-мм артилерійських боєприпасів;

100 000 аптечок першої допомоги.

Україна отримала один безпілотний комплекс LUNA NG від Німеччини

Раніше повідомлялося, що Україна отримала комплекси Vampire від США. Українська армія отримала комплекси на базі броньованої версії всюдихода Humvee. Один комплекс має 4 ракети з лазерним наведенням.