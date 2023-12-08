Заморозка войны на три года: эксперт назвал количество вооружения, которое сможет накопить РФ

Сейчас России сложно накапливать вооружение, поскольку активные боевые действия заставляют российский ВПК практически полностью работать на компенсацию потерь, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Российская Федерация не может полноценно восстанавливать потери и накапливать ресурс из-за активных боевых действий. В проекте OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление" эксперт рассказал, что может произойти, если войну в Украине поставят на паузу.

"Именно активные боевые действия заставляют российский военно-промышленный комплекс практически полностью работать на компенсацию потерь — с недостаточным расходом ресурса накопления", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, говоря о производстве танков, слово "производство" уже не корректно, поскольку большинство российских танков, которые идут в зону боевых действий, являются снятыми с хранения, которые прошли восстановительный ремонт, модернизацию и стали "более-менее боеспособными". Речь идет о модификациях Т-90, Т-80, Т-72, Т-62, Т-54/55, ПТ-76. В результате РФ может выдавать от 100 до 150 танков в месяц для войны, возможна погрешность в 15-20% из-за степени серьезности ремонтных работ.

У россиян сложилась подобная ситуация с боевыми бронированными машинами, к которым относятся БТР, БМП, БМД и другие. В частности, потребность в ББМ у российской армии втрое выше, чем в танках. РФ не имеет возможности полноценно поставлять то количество этой техники, которое необходимо для полной комплектации, рассказал Коваленко.

"Не лучше ситуация и с артиллерией. Например, в месяц потенциал восстановления буксируемых гаубиц 152-мм, 122-мм, 105-мм и дивизионных пушек 85-мм составляет в среднем 350 стволов. Отдельной категорией идут САУ, которых восстанавливают гораздо меньше, чем буксируемой артиллерии и минометов", — сообщил он.

Эксперт отметил, что суммарно этого недостаточно для того, чтобы накапливать потенциал. Российские предприятия, которые производят боеприпасы, выходят на потенциал в 1,5-1,7 млн выстрелов в год.

Что будет, если войну в Украине заморозят на три года

Александр Коваленко отметил, что в случае замораживания войны в Украине на три года РФ получит возможность восстанавливать потери от войны и накапливать больший ресурс. В случае полного прекращения боевых действий потенциал ВС РФ через три года может измениться следующим образом:

танки — от 3600 до 5400 (количественно показатель вдвое больше, чем по состоянию на 23 февраля 2022 года);

ББМ — 3600-5400 (не позволит восстановить потери с 2022 года, однако предоставит боеспособность подразделениям и укомплектует вновь сформированные);

артиллерия — 11-12,5 тысяч (буксируемой);

снаряды — более 5 млн выстрелов (в течение года РФ сможет вести стабильный суточный настрел в 14 тысяч выстрелов или наступление с поддержкой тотального огневого вала в 60 тысяч суточных выстрелов в течение трех месяцев).

Коваленко отметил, что РФ сможет произвести крылатые ракеты, а именно Х-101/5, 55, в размере более 2200, "Калибр" — от тысячи до 1,5 тысяч единиц. Через три года враг будет иметь не менее 9 тысяч дронов-камикадзе типа Shahed-136.

"В этих подсчетах есть нюанс, который заключается в том, что Россия на сегодня просто физически не имеет такого количества советской техники на складах, пригодной к восстановлению до боеспособного состояния. Но будем абсолютистами и отталкиваемся именно от этих цифр", — пояснил эксперт.

Напомним, 16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженный конфликт — это та же война, однако без возможности ответить врагу и без надежды в будущее. По его словам, после 2014 года Украина жила в состоянии замороженного конфликта.

27 ноября исполнительный директор Института Трансформации Северной Евразии Владимир Горбач сообщил, что тактически Россия готова к замораживанию войны, однако стратегически не откажется от оккупации Украины.