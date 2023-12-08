РУБпАК "Ахиллес" уничтожила технику ВС РФ под Бахмутом: какие потери понес враг (видео)

Украинские военные уничтожили четыре единицы вражеской техники и поразили еще одну. Кроме этого, рота ударных БпАК "Ахиллес" ранила двух оккупантов.

Бойцы роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко ранили двух российских военных и поразили пять единиц техники врага на Бахмутском направлении. Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в Telegram.

"FPV-дроны РУБпАК "Ахиллес" залетели в 2 оккупантов и 5 единиц техники", — сказал Юрий Федоренко.

Он отметил, что украинские военные останавливают наступление врага под Бахмутом. Вооруженные силы Российской Федерации понесли следующие потери:

две единицы БМП-1 (уничтожено);

УАЗ "Буханка" (поражен);

джип (уничтожен);

РЭБ "Гарпия" (уничтожено).

Кроме этого, украинцы смогли ранить двух военных ВС РФ.

Юрий Федоренко опубликовал ролик, в котором показали, как рота ударных БпАК "Ахиллес" зафиксировала вражеские БМП-1. После этого украинский беспилотный летательный аппарат следовал за целью и нанес точный удар. В результате чего вражеская техника вспыхнула, а в небо поднялся густой серый дым. Операторы дронов нанесли контрольный удар по технике ВС РФ, в результате чего произошел повторный взрыв.

После удара БПЛА по РЭБ "Гарпия" появился густой черный дым. Также бойцы уничтожили российский джип и повредили УАЗ "Буханка".

Напомним, 8 декабря в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ показали уничтожение российских военных в Херсонской области. Снайперы ликвидировали врага с помощью стрелкового оружия.

7 декабря стало известно, что бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и воины 74-го отдельного разведывательного батальона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Враг пытался спрятаться технику возле посадки, однако FPV-дрон нанес по ней точный удар.